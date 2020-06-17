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Общество

Около 200 административных протоколов за нарушение антиковидных мер составили в Великих Луках

18.06.2020 17:27|ПсковКомментариев: 0

Более 2 тысяч рейдов по контролю за соблюдением ограничительных мер провели в Великих Луках, сообщает «Великолукская Правда Новости». 

О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологической защищенности великолучан глава города Николай Козловский рассказал губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову сегодня в рамках рабочей встречи. 

Большую работу проводят мобильные группы, которые проверяют соблюдение режима самоизоляции лицами, прибывшими из-за рубежа и других регионов или же находящимися на лечении в амбулаторных условиях. На данный момент совершено 460 выездов.

Кроме того, как рассказал глава города, мобильные группы проверяют работу промышленных предприятий, торговых точек и общественного транспорта на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. На данный момент проведено более 2 тысяч рейдов.

Михаил Ведерников поинтересовался, есть ли нарушения по итогам таких проверок. Николай Козловский сообщил, что по итогам рейдов было составлено около 200 протоколов об административных нарушениях. На первых этапах при повторных этапах выявляли нарушения, в основном они были связаны с несоблюдением перчаточно-масочного режима. С мая повторных нарушений стало мало.

Отдельно глава города отметил работу великолукского волонтерского штаба, которые помогали лицами из группы риска в покупке продуктов питания и лекарства. В свою очередь, Михаил Ведерников попросил Николая Козловского оказывать всяческую поддержку добровольцам, которые сейчас выполняют важную работу.

«Помощь, которую они оказывают, очень значима для людей и для нас, потому что позволяет снять избыточную нагрузку и сосредоточиться на основной работе», - подчеркнул глава региона.

Теги: #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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