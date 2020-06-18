Общество

Минздрав поддержал инициативу единороссов по новым льготам для врачей

В преддверии Дня медработника инициативы «Единой России» по приватизации служебного жилья врачей и приоритетному праву на место в детских садах обсудили в ходе онлайн-совещания с министром здравоохранения Михаилом Мурашко. В нем приняли участие секретаря генсовета партии Андрей Турчак и координатор партпроекта «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Единая Россия» предложила разрешить работникам первичного звена приватизировать служебное жилье. Для этого нужны поправки в Жилищный кодекс и федеральный закон «Об основах здоровья граждан».

«Мы предлагаем дать это право работникам первичного звена, которые не менее 15 лет проработали на селе, в рабочих поселках, поселках городского типа, городах с численностью населения до 50 тысяч человек», - сказал Андрей Турчак.

Кроме того, в партии считают необходимым включить медиков в перечень лиц, дети которых имеют право на первоочередное или внеочередное получение мест в детсадах.

«Полагаю, будет правильным дополнить перечень детьми медиков. Это будет способствовать повышению привлекательности профессии», - отметил секретарь генсовета «Единой России».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал инициативы своевременными. «Приватизация служебного жилья - безусловно, хорошая мера, ее нужно поддержать. Первоочередной прием детей медиков в детские сады — это тоже очень важный элемент, поскольку это дает возможность медикам своевременно приступить к выполнению своих обязанностей и тем самым социальную функцию свою обеспечить в полном объеме», - сказал Михаил Мурашко и отметил, что все меры нужно поддерживать.

Кроме того, министр поблагодарил «Единую Россию» за помощь медучреждениям во время пандемии. Напомним, партия собрала более полумиллиарда рублей членских взносов и благотворительных пожертвований, на которые закупили маски, перчатки, противочумные костюмы для врачей и реанимобили. Помощь была направлена в регионы, которые по оценкам Минздрава, в этом более всего нуждались - это республика Алтай, Тыва, Дагестан, Карелия, Чувашия, Калмыкия, Марий Эл, Адыгея, Алтайский край, Псковская и Курганская области, а также другие регионы. Кроме того, партия закупила 200 легковых автомобилей и передала их региональным больницам в рамках акции «Спасибо врачам».

По словам секретаря Псковского регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, в Псковской области региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель секретаря регионального отделения «Единой России», глава города Пскова Елена Полонская на сессии Псковской городской Думы в конце мая выступила с законодательной инициативой о внесении изменений в закон Псковской области «О регулировании отдельных вопросов в сфере охраны здоровья граждан Псковской области».

Она предлагает установить дополнительные меры поддержки медработников первичного звена в виде предоставления в первоочередном порядке их детям мест в дошкольных учреждениях. Инициативу о льготном приеме детей медиков в детские сады поддержали депутаты городской Думы, документы направлены на рассмотрение депутатам регионального парламента, сообщил он.

Кроме того, региональное отделение партии в рамках акции «Спасибо врачам» передало в Псковскую городскую больницу и на Псковскую станцию скорой медицинской помощи 2 легковых автомобиля. Также в районы области для медиков, которые работают с ковидными больными, переданы 750 противочумных костюмов.

Сенатор от Псковской области, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак передал региону около 100 тыс. медицинских масок, приобретенных на личные средства. «Мы благодарим за оказанную поддержку. Также медикам скорой помощи в районах области мы передаем продуктовые наборы к чаю – уже вручили порядка 1 тысячи наборов. В ближайшее время Псковской областной больнице передадим реанимобиль, оснащенный аппаратом ИВЛ, он уже поступил, оформляются документы», - добавил секретарь регионального отделения партии.