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Общество

Губернатор поздравил псковских медиков с профессиональным праздником

18.06.2020 16:43|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковских медиков с профессиональным праздником. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, мероприятие прошло в Псковской областной больнице.

«Пандемия коронавируса показала все наши слабые точки. Но, с другой стороны, мы увидели, что у нас есть профессиональные врачи, которые умеют и хотят работать, я говорю и о врачах, и о младшем и среднем медперсонале», - обратился к медикам губернатор.

Он подчеркнул, что в качестве одной из мер поддержки и признания медиков был учрежден знак «Почетный работник здравоохранения Псковской области».

«Помимо признания, мы постарались сделать так, чтобы это была еще и материальная поддержка. Каждому, кто достоин звания, вручается единовременная премия в 25 тысяч рублей, и пока человек работает на территории Псковской области в медицине ему будет добавляться ежемесячно к зарплате 5 тысяч рублей», - сказал Михаил Ведерников.

 

Кроме того, он обратил внимание на то, что благодаря поддержке президента и правительства регион получил много современного оборудования. «Некоторого оборудования Псковская область до этого не видела никогда», - подчеркнул Михаил Ведерников и добавил, что на сегодняшний день в медицину Псковской области вложено более 2 млрд рублей. По его мнению, это дает возможность сейчас не стоять на месте и делать шаги вперед.

Он напомнил, что в прошлом году в Псковской больнице был установлен ангиограф, и в планах открыть два сердечно-сосудистых центра, один из которых будет находится в Пскове, второй - в Великих Луках.

«Мы ценим ваш труд и будем делать так, чтобы вы получали достойную зарплату, чтобы вам было комфортно работать и чтобы вы находились в безопасности», - пообещал губернатор.

Теги: #медицина #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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