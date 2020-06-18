Общество

Мужчина, заждавшийся открытия границ, незаконно проник из Эстонии в Псковскую область

Иностранный гражданин задержан за незаконное пересечение государственной границы РФ в Печорском районе. Его остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в тесном взаимодействии с эстонскими коллегами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления.

В районе населенного пункта Ячменево пограничники задержали 29-летнего гражданина сопредельного государства, который следовал из Эстонии в Россию. Как пояснил задержанный, он пошел на нарушение закона, потому что не мог ждать открытия границ, а веских оснований для въезда в Россию в период пандемии у него не было.

Молодой человек хотел транзитом через Россию направиться на свою историческую родину в Абхазию и там обосноваться, но мечтам о счастливой жизни на новом месте не суждено было сбыться: в непосредственной близости от государственной границы его задержали псковские пограничники, отметили в ведомстве.

В отношении иностранца решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Пограничное управление напоминает о том, что за незаконное пересечение государственной границы российским законодательством предусмотрена уголовная ответственность. Максимальная санкция статьи 322 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.