Общество

В Госдуме рассказали о наказании депутатов за прогулы

Каждое пропущенное пленарное заседание обходится депутату Госдумы в 51 тысячу рублей. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Штраф в размере 51 тысячи рублей есть за прогул, мы это сделали. Но при этом мы договорились, что мы признаем новые требования, и никто не высказался против них», — сказал он, отметив, что этой меры достаточно.

Председатель нижней палаты парламента подчеркнул, что раньше отсутствие депутата на заседании не было чем-то зазорным, однако сейчас, если депутат отсутствует, «то обязательно пишет заявление за свой счет», сообщает «Газета.ру».

«И этим (прогулами — прим. ред.) депутат не грешит, потому что в конце года, понятно, вот это отсутствие за свой счет будет опубликовано и избиратели депутата могут спросить: а что ты там отсутствовал так долго?» — объяснил Володин.

В ходе интервью он также рассказал, что в Госдуме более чем у 30 депутатов обнаружены антитела к коронавирусу или сама инфекция, пишут «Известия». По словам Володина, в общественных местах он пользуется медицинскими масками, так как «это правильно во всех отношениях». Однако при выходе к трибуне, как и все выступающие, снимает маску, чтобы речь была четкой.