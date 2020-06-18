Общество

Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве

Вакцину от коронавируса, разработанную центром имени Гамалеи ввели первым 18 добровольцам в Сеченовском университете, сообщает пресс-служба Минздрава.

«В Сеченовском университете Минздрава России стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нем принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата. Вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе», - говорится в сообщении пресс-службы министерства в четверг.

Добровольцы будут находиться в стационаре Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии Сеченовского университета в течение 28 дней под пристальным присмотром врачей и специалистов по клиническим исследованиям. Среди участников исследования мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов России, пишет «Интерфакс».

«Нам крайне важно исследовать, насколько эффективно вырабатывается иммунитет. Если после введения вакцины оставить человека в его обычной среде, то в условиях пандемии сохранится высокий риск заражения COVID и впоследствии нельзя будет сказать, чем вызвано появление иммунитета - заболеванием или вакциной. Для этого добровольцы находятся в течение 28 дней в стационаре, где они изолированы от других социальных контактов», - сообщил директор Института Вадим Тарасов, добавив, что следить за их здоровьем будут и после выхода из стационара.

Подведение итогов испытания вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава России ожидается к августу, после чего министерство оценит результаты и решит, можно ли применять вакцину для различных категорий населения.

Минобороны также заявило в четверг о введении вакцины 18 добровольцам в госпитале Бурденко. Пока побочных осложнений не наблюдается, участники эксперимента на состояние здоровье не жалуются.