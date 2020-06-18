Общество

Сбербанк запустил канал в Telegram

Сбербанк запустил свой официальный канал в Telegram. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

«Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка в Telegram», — заявил Греф.

По его словам, в Сбербанке приветствуют решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера на территории России, пишет Rambler News Service.

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Напомним, 18 июня Роскомнадзор на своем сайте сообщил о разблокировке Telegram в России после согласования с Генеральной прокуратурой. В ведомстве подчеркнули, что позитивно оценивают высказанную основателем Telegram Павлом Дуровым «готовность противодействовать терроризму и экстремизму». Отмечалось, что обсуждения возможной разблокировки мессенджера вели профильные чиновники, в том числе сотрудники администрации президента.