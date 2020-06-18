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Общество

Принудительная госпитализация ждет зараженных коронавирусом гдовичей, не соблюдающих самоизоляцию

18.06.2020 20:46|ПсковКомментариев: 4

Принудительная госпитализация ждет гдовичей, зараженных коронавирусом и не соблюдающих правила амбулаторного лечения и меры безопасности. Об этом пишет «Гдовская заря».

«Мы не устаем повторять, что рост заболеваемости COVID-19 у нас в районе идет пятимильными шагами. На сегодняшний день в Гдовском районе 53 заболевших. Еще 19 положительных ковидбольных выявлено за последнее время. И все они молодые люди. Находясь на амбулаторном лечении под присмотром местных врачей, они не всегда соблюдают меры самоизоляции. Медики призывают их соблюдать строгий режим, но им все равно, кажется, что все это шутки, все не серьезно», - сообщается в газете. 

Гдовская молодежь спокойно разгуливает по городу, разнося инфекцию, из-за чего в настоящий момент насчитывается 90 человек, контактировавших с зараженными.

По словам главного врача Гдовской больницы Елены Зайцевой, нарушения, допущенные контактными людьми из дежурной группы детского сада №4, привели к резкому скачку больных у нас в районе.

«Если молодежь будет продолжать игнорировать все предупреждения о мерах безопасности, их будут принудительно госпитализировать. Полиция имеет право штрафовать этих граждан на сумму от 15 до 40 тысяч рублей. Тем более, что все списки зараженных и контактных граждан больницей переданы в районный отдел полиции», - предупредили гдовичей-нарушителей. 

Теги: #Гдовский район #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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