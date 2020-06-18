Общество

Псковские НКО могут подать заявку на грантовый конкурс в сфере межнационального сотрудничества

В Псковской области стартовал конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям региона на реализацию проектов, направленных на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении общественных проектов и молодежной политики администрации региона.

К направлениям, по которым проводится конкурс, можно отнести деятельность, ориентированную на сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов и национальных традиций, на культурную адаптацию и интеграцию мигрантов, а также на обеспечение равноправия граждан, реализацию их конституционных прав в сфере государственной национальной политики. Кроме того, к участию в конкурсе допускаются проекты, созданные для обеспечения межнационального мира и согласия, гармонизации этноконфессиональных отношений, а также направленные на патриотическое воспитание и поддержку благотворительной деятельности.

Максимальный размер субсидии, которую можно получить по итогам конкурса, составляет 200 тыс. рублей.

Заявки на участие принимаются в срок до 17 июля по адресу: ул. Конная, д. 2, или на почтовый адрес: 180001, г. Псков, ул. Некрасова, д. 23, Управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.

Подробнее о конкурсе можно узнать по телефону: 29-91-42