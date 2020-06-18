Общество

Работы по возведению детсада на Заслонова в Великих Луках выполнены на 70%

Cтроительство детского сада на улице Заслонова в Великих Луках идeт с опережением графика. Работы выполнены на 70%, сказал глава города Николай Козловский на встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Говоря о реализации в Великих Луках национальных проектов «Демография» и «Образование», Николай Козловский отметил, что в настоящее время строятся сразу три детских сада. По его словам, по дошкольному учреждению на улице Первомайской проведены работы по усилению фундамента (стабилизации). В настоящий момент специалисты оценивают возможности для дальнейшей эксплуатации здания или необходимость проведения дополнительных мероприятий.

Что касается детского сада на Заслонова, то он заверил: «Проблем никаких нет, объект будет сдан вовремя». По его словам, удалось сократить отставание от графика и при возведении детского сада на улице Дружбы. На объект подрядчик привлек дополнительных специалистов и работы ведутся параллельно сразу на всех участках.

Одним из самых сложных объектов является школа на улице Заслонова. Николай Козловский сообщил, что в настоящее время здесь наблюдается существенное отставание от графика, которое связано с работами по укреплению основания под фундаментом школы, а также недостатком рабочей силы, в первую очередь каменщиков.

Губернатор обратил внимание, что на недавнем заседании оперштаба по экономике было озвучено — в регион из других субъектов вернулись многие специалисты строительной отрасли. В связи с этим он поручил руководству города оказать необходимое содействие подрядчику в привлечении работников. Кроме того, Михаил Ведерников отметил, что важно проанализировать, насколько высока вероятность нарушения сроков сдачи объекта, в случае необходимости будет проведена работа с Минпросвещения РФ о перенесении части неосвоенных средств на следующий год.

Также Михаил Ведерников и Николай Козловский обсудили вопросы создания великолукского кванториума. «Работы идут по графику, выполнены на 30%. Все запланированные конкурсы успешно завершены», - проинформировал глава города.