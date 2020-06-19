Общество

Псковским работодателям напомнили об условиях труда в жаркую погоду

Псковская Государственная инспекция труда напоминает об обязанности работодателя обеспечить безопасные и здоровые условия труда работников в жаркую погоду. Рекомендации опубликованы в инстаграм-аккаунте Псковского облсовпрофа.

Так, работодателю в жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами.

В целях предотвращения неблагоприятного воздействия высокой температуры на здоровье и работоспособность человека в соответствии с санитарными нормами рабочее время может быть ограничено. Если в рабочем помещении температура достигла 28,5 градусов, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час.

При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градусов – на четыре часа. При этом для работников, выполняющих работы, связанные с постоянным перемещением (ходьбой), умеренными и значительными физическими нагрузками, переноской и перемещением тяжестей, продолжительность рабочего дня сокращается при достижении более низких температур (26,5 градусов - 27,5 градусов).