Общество

Приостановлена выдача приглашений на въезд в РФ

Временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства, сообщает УМВД по Псковской области со ссылкой на управление по вопросам миграции. При этом предусмотрен ряд исключений.

На основании пункта 4 распоряжения правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р «О временном ограничении въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства и временном приостановлении оформления и выдачи виз и приглашений» МВД России и его территориальными органами временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам и лицам без гражданства, за исключением:

- водителей грузовых автомобилей международного автомобильного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения;

- лиц, являющихся членами семьи (супругами, родителями, детьми, усыновителями, усыновленными), опекунами и попечителями граждан Российской Федерации;

- лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (за исключением лиц, указанных в абзаце тринадцатом пункта 2 распоряжения Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 763-р), а также следующих транзитом через воздушные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации без выхода за их пределы;

- лиц, участвующих в проведении наладки и технического обслуживания оборудования иностранного производства, указанных в списке, направленном в ФСБ России и МВД России федеральным органом исполнительной власти, в сфере ведения которого находится организация - заказчик оборудования иностранного производства;

- лиц, въезжающих в Российскую Федерацию в целях лечения;

- лиц, однократно въезжающих в Российскую Федерацию к нуждающимся в уходе больным близким родственникам (супругам, родителям, детям, усыновителям, усыновленным), опекунам и попечителям.