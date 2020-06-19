Общество

Советы по выбору клубники дали псковские санврачи

На овощных базах в Пскове продается клубника. Управление Роспотребнадзора по Псковской области дало рекомендации, как правильно выбирать ягоды. Об этом пишет «МК в Пскове».

Спелая клубника должна быть сухая, упругая, однородного цвета, с зелеными листиками. Лучше не покупать влажные не ароматные ягоды, мягкие или с пятнами, с сухими листиками или без них.

Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она, скорее всего, будет кислить.