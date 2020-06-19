Общество

С 22 июня из Пскова можно будет улететь в Калининград

С 22 июня в Псков начнут летать самолеты из Калининграда, сообщает РБК Калининград со ссылкой на пресс-службу администрации Калининградской области. На субсидирование авиаперевозок по данному маршруту власти региона выделили более 4 млн рублей.

«В текущем году в областном бюджете мы предусмотрели субсидии на авиаперевозки. Авиабилеты по маршруту Калининград - Псков - Калининград субсидируются за счет областного бюджета и могут приобретаться всеми гражданами без исключения», - отметила министр развития инфраструктуры Елена Дятлова.

В общей сложности этим летом откроются шесть новых авиамаршрутов по России из Калининграда. Наряду с перелетами в Псков 22 июня авиакомпания «РусЛайн» планирует выполнять прямые рейсы из Калининграда в Воронеж, Петрозаводск, Анапу и Мурманск. Кроме того, с июня «Победа» возобновляет регулярные полеты из Калининграда в Москву и Санкт-Петербург, а с 1 июля лоукостер обещает открыть прямые рейсы в Сочи.