Общество

Около 10 заявок от округа №9 ожидают участия в программе ремонта дворов

Всего два двора благоустроено на округе №9 в Пскове по программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове депутат городской Думы от фракции «Справедливая Россия» Юлия Пожидаева.

«Программа рассчитана до 2023 года, но по ней все еще рассматриваются заявки, поданные в 2017 году, в частности, заявка на благоустройство двора на Рижском проспекте, 42А. Большая проблема заключается в балльной системе. Многие дворы, требующие сиюминутного благоустройства, не набирают баллов, достаточных для того, чтобы их включили в программу на этот год», - пояснила депутат. Кроме того, добавила она, программа предусматривает финансовое участие жильцов в объеме не менее 20%. «С учетом того, что на моем округе проживает много пенсионеров, для многих домов это непосильная ноша», - констатировала Юлия Пожидаева.

К настоящему времени по программе благоустройства на территории округа №9 отремонтировано всего два двора — на Народной, 12 и Народной, 41. Кроме того, за счет средств депутатского фонда выполнена замена асфальта на Юбилейной, 60. «В УГХ по 9-му округу находится порядка 10 заявок на участие в программе. Это дворы на Западной, 9, 9А, 11; Коммунальной, 50, 52, 52А; Коммунальной 49», - отметила депутат, напомнив, что двор на Коммунальной, 49 — это так называемый «президентский» двор, который показательно благоустроили к приезду президента Путина в 2011 году. С тех пор детская площадка пришла в такое состояние, что ее были вынуждены демонтировать.

«Мы созвали собрание жильцов, сделали план благоустройства двора с установкой площадки, подали заявку в УГХ, но воз и ныне там. И по многим дворам так и непонятно, успеем мы что-нибудь сделать по программе до 2023 года или нет», - сказала Юлия Пожидаева. По ее мнению, дворы должны быть благоустроены, поскольку Псков должен быть комфортным для проживания. Однако в городском бюджете средств не хватает для того, чтобы решить вопрос по дворам в рабочем режиме.

«Раньше деньги выделялись из депутатского фонда, они уходили на самые проблемные места округа — около 3,6 млн рублей на округ. На в этом году, к сожалению, депутатам не дали возможности решать самим. Вместо этого выделили средства из дорожного фонда на ремонт дворовых проездов. На моем округе в этом году планируем сделать проезды на Рижском, 42А, 42, 52 и на Коммунальной, 48, но это небольшая часть того, что хотелось бы сделать», - уточнила Юлия Пожидаева.