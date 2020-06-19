Общество

Более 280 сертификатов на маткапитал оформлено в проактивном режиме в Пскове и Псковском районе

С 15 апреля сертификаты на материнский капитал оформляются управлением Пенсионного фонда в проактивном (беззаявительном) режиме. С этого периода 282 псковских семей получили их без оформления заявления, сообщили Псковской Ленте Новостей в УПФР в Пскове и Псковском районе.

В настоящее время сведения о рождении ребенка поступают в Пенсионный фонд из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения необходимых технических мероприятий данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале госуслуг. Сам сертификат теперь оформляется только в электронном виде. Однако при необходимости бумажная копия электронного документа может быть заверена руководителем органа по месту обращения.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку сведения, необходимые для получения материнского капитала, могут представить только сами усыновители.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, он дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого последующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал.

Программа поддержки семей продлена до 2026 года, то есть право на сертификат сохраняется для семей, в которых ребенок родился или был усыновлен до 31 декабря 2026 года.

Добавим, что всего за период с 2007 в Пскове и Псковском районе выдано более 18,2 тыс. сертификатов на материнский (семейный) капитал.