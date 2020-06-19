Общество

18 детских площадок отремонтировали в Пскове после проверки прокуратуры

Администрация города Пскова отремонтировала 18 детских игровых площадок после проверки прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований ГОСТ Р 52301-2013 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» при эксплуатации находящихся в собственности муниципального образования детских комплексов не обеспечивается их своевременное техническое обслуживание и ремонт.

В связи с выявленными нарушениями прав детей на безопасные условия жизни и развития прокурор города внес в адрес главы администрации Пскова представление с требованием их устранения. В настоящее время требование выполнено.