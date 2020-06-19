Общество

Работу летних кафе и торговых центров могут возобновить в Псковской области с 22 июня

Возобновить работу веранд и летних кафе планируют в Псковской области с 22 июня. Такое заявление опубликовано в Телеграм-канале, приближенном к региональной администрации.

«По нашей информации, на сегодняшнем оперштабе по ковиду нас ожидают, как минимум, две новости. Во-первых, с понедельника должны и у нас открыться летние кафе и веранды. А, во-вторых, практически полностью заработают торговые центры — в них откроются все магазины. Правда, пока без фудкортов и развлечений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что многое будет зависеть от дисциплины людей. «Выходить из карантина нужно, но меры предосторожности остаются. Дистанция, маски, гигиена — все это должно войти в нашу жизнь надолго», - отмечается в посте.