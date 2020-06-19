Общество

Юлия Пожидаева: Коронавирус не стал преградой для общения с жителями 9-го округа

Коронавирус и введенные в связи с ним ограничения не стали преградой для общения депутата Псковской городской Думы Юлии Пожидаевой с жителями 9-го округа, который она представляет в городском парламенте. Об этом она сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

По словам депутата, в основном, общение с избирателями проходит по телефону или лично, с использованием средств индивидуальной защиты и с соблюдением социальной дистанции. «Мы всегда на телефоне. Многие, соблюдая масочный режим, приходят на прием. Поэтому тут нет преград и нет такого, что на время пандемии мы перестали вести прием граждан», - пояснила она.

Говоря об основных проблемах 9-го округа, Юлия Пожидаева напомнила, что на его территории много школ и детских садов, которые требуют ремонта кровли, замены окон и системы вентиляции. Жилой фонд в основном 1960-х — 1990-х годов постройки, поэтому тоже, по большей части, нуждается в капремонте. Самое слабое место — это состояние кровель домов и швы на торцевых стенах, сообщила депутат. Кроме того, в благоустройстве нуждаются многие дворы округа. «Дома старые, прилегающие территории были благоустроены достаточно давно и уже не пригодны для комфортного существования», - отметила она.

Отношения с управляющими компаниями, в основном, по ее словам, складываются конструктивно. «Мы работаем по программам благоустройства. И «Жилсервис», и «Девятка» помогают нам в сборе документов, проведении собраний жильцов, оперативно реагируют на обращения. К сожалению, не могу того же сказать об ООО «Район №13». Они, конечно, общаются, идут на контакт, но результат всегда плачевный», - заключила Юлия Пожидаева.