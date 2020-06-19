Общество

Антон Минаков о подготовке ЛДПР к муниципальным выборам, важных поправках в Конституцию и о запрете наливаек

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 июня. Гость студии - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Ведущая Надежда Назаренко обсудила с ним вопросы, касающиеся прошедшей сессии регионального парламента и подготовки к выборам в муниципалитетах. Также они поговорили об отношении псковских членов партии к инициативам лидера ЛДПР Владимира Жириновского и о поправках в Конституцию РФ.

Надежда Назаренко: Добрый день, это программа «Гайд-парк». У микрофона Надежда Назаренко. Гость студии - руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Антон, здравствуйте.

Антон Минаков: Добрый день.

Надежда Назаренко: Сначала я предлагаю поговорить о ряде законопроектов, которые были приняты на этой неделе на сессии Псковского областного Собрания. В частности, в Псковской области были установлены дополнительные ограничения продажи алкоголя. Спиртное можно теперь продавать в кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь заведений не менее 40 кв. м. Этим вопросом сначала занималась ваша партия, насколько мне известно. В чем суть изменений, с какой целью они приняты, и какова ваша позиция по этому вопросу?

Антон Минаков: На мой взгляд, ЛДПР - первая партия, которая подняла этот вопрос. Года два назад в наш адрес увеличилось количество обращений от граждан по поводу «наливаек» в многоквартирных домах. Многие магазины под видом кафе получают лицензии на продажу алкоголя, как кафе, но при этом, они не являются кафе. Это обычные магазины, которые ставят у себя в углу стол и стул, получают лицензию от Роспотребнадзора о том, что они являются кафе, и производят круглосуточную продажу алкоголя.

Чтобы не быть голословным, зачитаю депутатский запрос от 27 сентября 2019 года по поводу заведения на улице Яна Фабрициуса, дом 4. Так называемое кафе «Респект», где я попросил в рамках компетенции Роспотребнадзора провести проверку этой торговой точки. Буквально через две недели мы получаем ответ на запрос о том, что в ходе контрольной закупки, проведенной специалистами управления, в магазине «Респект» ООО «Асти» по письменному обращению гражданина выявлены нарушения и вынесено постановление о наложении административного штрафа в отношении юридического лица по части 3 статьи 14.16 КоАП РФ. Штраф на сумму 150 тысяч рублей.

ЛДПР начала бороться с «наливайками» еще несколько лет назад. На прошлой сессии мы поддержали данный законопроект, поскольку такие заведения, которые работают круглосуточно и продают алкоголь, нарушают законодательство. Они находятся в многоквартирных домах и наносят вред гражданам. У нас были обращения от молодых семей, от детей.

Надежда Назаренко: Это именно из-за того, что они работают круглосуточно? Там продается спиртное, люди не совсем трезвые туда приезжают.

Антон Минаков: Совершенно верно. Заведение не может называться «кафе», если оно по площади занимает 10 кв. м, то есть, в основном, это стеллажи и в углу ставятся стол и стул, это называется уже кафе, и они получают лицензию на это. Безусловно, мы поддержали данный законопроект.

Надежда Назаренко: То есть это уберет часть недобросовестных предпринимателей?

Антон Минаков: Я считаю, что это первый шаг. Будут и дополнительные законопроекты, которые будут ужесточать данные правила.

Надежда Назаренко: На ваш взгляд, это никак не ущемляет права предпринимателей, которые хотели бы иметь кафе на небольшой площади, но им ставятся такие ограничения?

Антон Минаков: Я считаю, что нет. Здесь не должна быть политики двойных стандартов. Если это кафе, то это кафе. А если это магазин, который занимается продажей не пойми какого алкоголя, круглосуточно, в закрытой таре, и только потому, что они имеют соответствующую лицензию. Они не должны этого делать. Законопроект о «наливайках», принятый на сессии 16 июня, - это лишь первый шаг, мы будем работать дальше в том же направлении.

Надежда Назаренко: Как вы считаете, если часть «наливаек» будет закрыта благодаря этому законопроекту, как граждане на это отреагируют? Зачастую, чиновники приводят аргумент - якобы много жалоб со стороны населения. Действительно ли поступают жалобы, например, в ваше региональное обращение граждан?

Антон Минаков: Безусловно. Большинство наших депутатских запросов сформированы на основании многочисленных обращений граждан. Тот запрос, который я прочитал, был основан на обращении четырех семей, которые проживают по адресу Яна Фабрициуса, дом 4. Люди обращаются в региональное отделение ЛДПР и на основании их обращений мы пишем депутатские запросы.

Надежда Назаренко: Еще один закон, продвижением которого занималась ЛДПР и который уже действует у нас в регионе, это - закон о тишине. Как он исполняется в Псковской области, следите ли вы за его исполнением, поступают ли еще жалобы? Сейчас, в коронавирус, люди больше времени проводят дома, могут громко слушать музыку и так далее.

Антон Минаков: По поводу неисполнения данного закона обращений не поступало в мой адрес уже года полтора. Как только законопроект был принят, а это был еще прошлый созыв областного Собрания, было много обращений с благодарностью. Буквально через два месяца мы столкнулись со второй волной обращений, но это был вопрос о неисполнении данного законопроекта. Люди не понимали, к кому обращаться, кто должен регулировать данный вопрос. ЛДПР разбиралась с данной темой. Я думаю, на данный момент этот вопрос урегулирован. Тем не менее, хотел бы обратиться к избирателям и радиослушателям. Если вы считаете, что по вашему обращению нет реакции от УМВД, то вы можете обращаться в региональное отделение ЛДПР, и мы будет разбирать каждый вопрос.

Надежда Назаренко: К нам в редакцию поступали обращения, якобы когда закон был принят, возникли сложности с его реализацией. Люди жаловались в полицию. Но полиция недостаточно оперативно реагировала.

Антон Минаков: Если такие моменты возникают, необходимо обращаться в региональное отделение ЛДПР. Каждый случай будем расследовать в частности.

Надежда Назаренко: Вернемся к прошедшей сессии. На ней депутаты изменили охранные зоны церкви Жен-Мироносиц. Вопрос обсуждался долго, была большая дискуссия. Стадион «Электрон» и прилегающие к нему территории теперь можно благоустраивать. Кроме того, там намерены построить парк «Россия - моя история». Как вы относитесь к изменению охранных зон? В соцсетях возникла жесточайшая дискуссия, якобы это принимается для определенных целей. Ваша позиция по этому поводу?

Антон Минаков: Данный законопроект мы поддержали. Возможно, там есть какие-то подводные камни. Но нам нравится путь развития Пскова, как культурного города, та политика, которую проводит региональная администрация, мы ее поддерживаем. Именно, что касается развития туристического кластера и культурной наполняемости.

Надежда Назаренко: Я так понимаю, вы говорите о благоустройстве территории, которая находится сейчас в таком состоянии.

Антон Минаков: Совершенно верно.

Надежда Назаренко: Разработчики проекта обещали сохранить там территорию стадиона, как спортивную. Вместе с тем, там будет построен парк «Россия - моя история», какие-то административные здания, гребная база. Но есть слухи, что территорию хотят отдать под застройку коттеджами. Как вы относитесь к тому, что данная территория будет застроена жилыми домами?

Антон Минаков: Я успел ознакомиться с проектом постройки. Нам его представляли на предыдущей сессии. Там не будет коттеджной застройки, там в основном жилая среда - парки, муниципальные здания. Засилья коттеджей или частной собственности я не увидел.

Надежда Назаренко: Стадион «Электрон». Многие считают, что там нельзя ничего делать. Но сегодня эта территория находится в ужасном состоянии. Для нашего города подобные зоны, которые заброшены уже много лет, неприемлемы, городу нужно развиваться.

Антон Минаков: Именно поэтому мы поддержали данный законопроект, потому что история с «Электроном» длится уже не первый год, огромная часть территории находится в плачевном состоянии. Ознакомившись с проектом новых построек, мы сравнили то, что есть сейчас и что будет, и поддержали то, что будет, поскольку это выглядит намного лучше.

Надежда Назаренко: Некоторые писали, что в связи с изменением охранных зон церкви Жен-Мироносиц, будет угроза для древнего храма, визуальные коридоры будут нарушены. Были вопросы к высотности. Говорят, что высотность - это предлог, она нигде не прописана. Как вы к этому относитесь?

Антон Минаков: Я считаю, что нужно постоянно следить за ходом реализации данного проекта на всех этапах, если где-то будут нарушения текущего законодательства, нужно будет незамедлительно принимать меры.

Надежда Назаренко: Антон, ваша партия нацелена на молодое поколение. У вас много молодых депутатов, вы много работаете с молодежью. К вам обращается молодое поколение псковичей, что они в целом говорят про развитие города, чего хотят, чего не хватает?

Антон Минаков: Достаточно сложный вопрос, потому что 90% обращений, которые к нам поступают, это от людей старшего поколения. Молодежь Псковской области недостаточно политически активна. Возможно, это связано в какими-то разочарованиями, они не верят в свои силы, что они могут что-то сделать и изменить. 90% обращений - это в основном от людей пенсионного и предпенсионного возраста, которые приходят к нам в региональное отделение. Большая часть их обращений — это социальные вопросы, например, они не могут получить дотационные лекарства, полагающиеся им по закону. Также вопросы, связанные с ЖКХ, тоже актуальны, по фонду капремонта тоже много обращений.

Надежда Назаренко: Вы как руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов какие намерены продвигать вопросы, решение которых кажется вам актуальным?

Антон Минаков: Мы реагируем на каждое обращение граждан. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то приоритетное направление, по которому мы работаем. Наверное, это все-таки социальная политика. В целом, обращения граждан достаточно разнообразны. В региональном отделении ЛДПР увеличены приемные часы в 2 раза и количество юристов, ведущих прием. Какого-то основного направления выделить не могу. У нас накопился ряд законопроектов, которые мы готовы подать в областное Собрание. Но в условиях пандемии сессии Собрания проходят в закрытом режиме, фактически удаленном. Количество вопросов, рассматриваемых на сессии сократилось. Если раньше было 30-40 вопросов, то сейчас 10-11. Это самые важные вопросы, касающиеся бюджета, социальных моментов. Мы не вносим наши законопроекты, пока областное Собрание не перейдет в полноценный режим работы.

Надежда Назаренко: А как пандемия повлияла на работу ваших приемных в региональном отделении? Как происходит прием граждан? Это дистанционное общение с избирателями. По телефону, на местах?

Антон Минаков: На данный момент региональное отделение работает в стандартном режиме. Когда была объявлена пандемия, мы две недели работали в удаленном режиме. Региональное отделение работало не в полном составе. Я уже обращался к гражданам с просьбой в эфире вашей радиостанции о том, чтобы по возможности они отправляли обращения по электронной почте, почтой России, по телефону. Но ЛДПР двери свои не закрывает, если нет возможности отправить сообщение удаленно, все равно вас примут. Сотрудники оснащены средствами защиты, антисептиками, масками, перчатками. Мы всегда готовы помочь.

Надежда Назаренко: Это не значит, что если человек обратится к вам посредством электронной почты, его вопрос отложат в дальний ящик?

Антон Минаков: Абсолютно нет. Вопрос будет рассмотрен в день поступления обращения.

Надежда Назаренко: Перейдем к теме голосования по поправкам в Конституцию. Конечно, сначала бы хотелось узнать вашу точку зрения по поводу того, что голосование пройдет в непростых условиях коронавируса. Насколько этот процесс будет безопасен?

Антон Минаков: Мы к этому вопросу относимся настороженно, поскольку плато еще не пройдено. В новостях мы видим, что отсчет заболевших идет на тысячи - по 7-8 тысяч заболевших каждый день. Если у граждан есть желание проголосовать, то нужно соблюсти все меры безопасности. Я читал в новостях, что пункты будут обрабатываться антисептиками раз в час, что выделены одноразовые маски и ручки, тонны антисептика. Но я считаю, что это не совсем своевременно. Плато не пройдено и проводить массовые мероприятия рано.

Надежда Назаренко: Вы пойдете голосовать и как будете голосовать?

Антон Минаков: Да, я пойду голосовать. У нас голосование тайное, я его тайным и оставлю.

Надежда Назаренко: Вы пойдете на участок или пригласите домой членов избирательной комиссии?

Антон Минаков: Я пойду на участок.

Надежда Назаренко: Если говорить о поправках, какие для вас важны?

Антон Минаков: Основные поправки в Конституцию это те, которые фракция ЛДПР предлагала уже не первый год. В первую очередь убрать из закона о президентских сроках слово «подряд». Президент не может быть на посту более двух сроков подряд. Чтобы не было такого, что президент отработал два срока, потом избрался другой президент, а потом предыдущий вернулся. Об этом ЛДПР и Владимир Жириновский заявляли уже много раз с трибуны Госдумы.

Вторая поправка, которую мы безусловно поддерживаем, это поправка о децентрализации власти, которая передает полномочия Госдуме по избранию кабинета министров и правительства России.

Надежда Назаренко: Многие все равно не хотят участвовать в голосовании и считают, что поправка о сроках президента - это непосредственное причина изменений Конституции, а все остальное - ширма, в том числе о том, что дети наше достояние, богатство и так далее. Ваше мнение по этому поводу?

Антон Минаков: Я считаю, что раз данный вопрос был вынесен на голосование, и данные поправки были внесены и одобрены большинством депутатов Госдумы, то их нужно рассмотреть. Но меня смущает, что за поправки голосуют целиком, пакетом. Я бы сделал голосование за каждую поправку по отдельности, или блоками, но не сразу за все.

Надежда Назаренко: Ваше мнение понятно, спасибо. В регионе идет подготовка к муниципальной кампании, ЛДПР принимает участие. У вас, конечно, не стопроцентное покрытие. Кампания многочисленна по числу мандатов, потому что формируется корпус депутатов, от которых будет зависеть прохождение муниципального фильтра перед губернаторскими выборами. Как ведется кампания у ЛДПР?

Антон Минаков: На данный момент к выборам мы готовы. К сожалению, у нас не будет возможности покрыть все 100% вакансий, у нас нет такого административного ресурса как у партии власти, у нас нет инструментов силой привлекать бюджетников на вакансии. Но думаю, что более половины вакансий мы закроем. При этом, это будут кандидаты, нацеленные на качество, а не на количество. Это будут местные жители, которые родились в данном муниципалитете, которые пользуются уважением и авторитетом, которые состоят в партии не первый год, которые пройдут все требования по отбору. Требований ЛДПР к своим кандидатам много - это должны быть молодые люди с высшим образованием, ни в коем случае не судимые, это не должны быть представители бизнеса. Вопрос о выдвижении кандидатов - это вопрос коллегиальный. Он поднимается на региональной конференции. На данный момент региональная конференция еще не прошла, кандидаты не выдвинуты, пока непонятно, пройдут ли выборы в единый день голосования или будут перенесены.

Надежда Назаренко: Я так понимаю, из-за большого количества требований к кандидатам, у вас нет возможности покрыть все вакансии? В одном из интервью вы говорили, что несмотря на то, что ЛДПР делает ставку на молодых кандидатов, в этой муниципальной компании будут кандидаты разного возраста.

Антон Минаков: У нас, как правило, кандидаты разного возраста. Тем не менее, ЛДПР - первая партия в России, которая начала делать ставку на молодежь. Я уже неоднократно говорил, что мы являемся самой молодой партией не только в России, но и в Европе по среднему возрасту депутатов. Безусловно, должна быть сменяемость власти.

Надежда Назаренко: Все-таки в Псковской области от ЛДПР пойдут наиболее молодые кандидаты?

Антон Минаков: Будем надеяться.

Надежда Назаренко: С вашей точки зрения, насколько кампания будет удачной для ЛДРП, на что вы настроены?

Антон Минаков: Я всегда боюсь отвечать на такие вопросы. Это решение граждан, а не наше. По предварительным подсчетам, мы будем бороться за второе место по общему количеству избранных депутатов.

Надежда Назаренко: Как планируете проводить кампанию в условиях коронавируса? Все-таки очень много ограничений... Как планируете построить работу с избирателями? Такому количеству избирателей нужно как-то заявить о себе, программу рассказать. Когда начнете активную деятельность?

Антон Минаков: Будем соблюдать все ограничения, предусмотренные текущим законодательством. В основном, сейчас работа ведется удаленно, через соцсети, сайт, СМИ. Мы не останавливаем прием граждан, самая лучшая агитация и показатель работы - это не количество билбордов, которые на улице вывешены, это количество обработанных обращений граждан, которым ты смог помочь, и потом тебе ВКонтакте пишут благодарность за помощь.

Надежда Назаренко: Это конкретная работа с каждым избирателем?

Антон Минаков: Это конкретная работа с избирателями, это не реклама, у нас нет таких ресурсов, как у партии власти. Мы не можем завесить всю область плакатами с Жириновским, но мы можем максимально эффективно показать свою деятельность.

Надежда Назаренко: Я так понимаю, в основном, ваша помощь - это консультации юристов?

Антон Минаков: В первую очередь да. Это бесплатные юридические консультации, которые проходят через день по адресу - улица Советская, 47. Мы призываем граждан обращаться по любым вопросам. Если есть возможность - обращайтесь удаленно. Обращения будут рассмотрены в тот же день. Если нет возможности отправить по электронной почте или имеется срочный вопрос, то приходите, никто вам не откажет в помощи.

Надежда Назаренко: Рост заболеваемости коронавирусом в регионе достаточно высокий, зафиксировано 6 очагов распространения, причем по большей части в медучреждениях области, на крупных предприятиях. Как вы относитесь к ограничительным мерам, которые действуют в регионе? Достаточны ли они? Может быть, важны не столько ограничения, сколько пропаганда здорового образа жизни?

Антон Минаков: Я считаю, что ограничительных мер было принято достаточно. Сейчас хорошая погода, собираются целые компании, гуляют в парках, в центре города. Граждане уже устали от самоизоляции и забыли про коронавирус. Соответственно, мы видим увеличение цифр по заболеваемости. Последние данные, которые я видел, это 98 заболевших по региону в сутки.

Надежда Назаренко: Более 2 тысяч в регионе.

Антон Минаков: Цифры заболеваемости растут. Возьмем, к примеру, Санкт-Петербург. У них около 300 заболевших в сутки. Сравните регионы. Санкт-Петербург, где население более 6 млн, и Псковская область, где население чуть больше 600 тысяч.

Надежда Назаренко: Очаги распространения - это предприятия и медучреждения, какие-то локальные вещи. Не доказано, что просто гуляющие по городу люди являются переносчиками вируса. Поступает много жалоб о том, что детям не разрешают гулять на детских площадках, перематывают их лентами, скамейки также перематываются лентами.

Антон Минаков: Нужно понимать, что эти меры принимаются не просто так, не потому, что комитет по здравоохранению сидит и думает, как ущемить права наших граждан. Посмотрите на меры, принимаемые в Европе: в Италии, Испании, Франции. Там была не условная самоизоляция, а полноценный карантин. Месяц люди сидели дома, раз в неделю один член семьи мог выйти за продуктами, при этом нужно было получить кучу разрешений. Это, действительно, суровые меры. А то, что площадку ленточкой перемотали...Люди эти ленты все равно срывают. Это не способствует сокращению заболеваемости.

Надежда Назаренко: Как вы относитесь к тому, что собираются ужесточать наказания. Если раньше были предупреждения, то сейчас хотят штрафовать людей за нарушения.

Антон Минаков: Мы относимся к этому крайне негативно. Мы никогда не поддерживали увеличение штрафов, тарифов, наказаний. Нужно уделить больше внимания работе с населением, пропаганде, давать более подробную статистику.

Надежда Назаренко: Спасибо. Наша программа подошла к концу. В гостях у нас был руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков. Спасибо, что пришли. До свидания.

Антон Минаков: До свидания.