Общество

Псковским педагогам будут оплачены тренировочные дни и работа на ЕГЭ

К проведению ЕГЭ в Псковской области подготовились 1300 специалистов. Работа на экзамене и все тренировочные дни будут оплачиваться. Об этом сегодня, 19 июня, на пресс-брифинге ПЛН заявил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

«Часть результатов проверяются компьютерными программами, а часть экспертами. У нас есть опыт, когда работы проверяют удаленно, а затем обмениваются материалами, есть и специальные штабы для работы, все они уже оборудованы», - сказал Александр Седунов.

Всего в Псковской области оборудовано 36 пунктов для сдачи ЕГЭ. Сегодня завершается приемка последних пунктов в Великих Луках.

«Все классы для сдачи экзаменов оборудованы видеонаблюдением. Средства на это были запланированы в бюджете Псковской области. Мы провели обновление оборудования и для сдачи ЕГЭ, и для сдачи экзаменов в 9 классе, это было запланировано», - рассказал Александр Седунов.