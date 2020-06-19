Общество

Контракт по реконструкции кампуса ПсковГУ продлен до января

ПсковГУ внес изменения в контракт по реконструкции кампуса университета. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по образованию со ссылкой на проректора университета Василия Попова, вуз заключил контракт №2 от 6.09.2019 на реконструкцию незавершенного строительством объекта капитального строительства по адресу: Псков, Ольгинская набережная, 7/1.

В здании планируется размещение общежития ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет».

Работы ведет ФГУП «Управление строительства по Северо-Кавказскому округу Федеральной службы исполнения наказаний» (ФГУП УС СКФО ФСИН России).

На основании подпункта 9. пункта 1 статьи 95 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 20 мая заключено дополнительное соглашению к контракту о пролонгации срока его действия до 29 января 2021 года «в связи с тем, что в ходе его исполнения выявлены обстоятельства, независящие от воли сторон и препятствующие сдачи результата работ в установленный контрактом срок».

Цена контракта - 258 млн 708 тыс. 552,94 руб. В соответствии с условиями контракта, генеральному подрядчику выплачен аванс в размере 90% на сумму 232 млн 837 тыс. 697,65 руб..

Все работы на объекте выполняются в соответствии с проектом и графиком производства работ.