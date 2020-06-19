Общество

Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется 3 августа

Дополнительный период сдачи ЕГЭ для тех, кто не попал в основную волну по уважительным причинам, пройдет с 3 по 8 августа. Об сегодня, 19 июня, на пресс-брифинге ПЛН сообщил председатель областного комитета по образованию Александр Седунов.

«Мы начинаем сдавать 3 июля, а потом есть резервные дни - это 24 и 25 июля. А с 3 по 8 августа будет второй дополнительный период. Если кто-то по уважительным причинам пропустил экзамен, то можно прийти в другое время», - рассказал Александр Седунов.

Спикер отметил, что на многих сайтах вузов уже появились условия подачи документов. «Либо там указана почта, куда нужно отправить пакет документов, либо указан другой формат подачи. В этом году вузы получат базу данных с результатами ЕГЭ. Все оценки будут известны до 15 августа», - рассказал руководитель комитета.

По его словам, в связи с аномальной жарой особое внимание обратили на необходимость регулярного проветривания и на питьевой режим. «Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы и все прошло гладко. Но на всякий случай на каждом пункте сдачи ЕГЭ будут медицинские работники. Где-то это один человек, где-то два», - рассказал Александр Седунов.