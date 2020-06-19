Общество

В Пскове омбудсмен и председатель областного суда обсудили защиту прав граждан

Рабочая встреча председателя Псковского областного суда Олега Лазарева и уполномоченного по правам человека в регионе Дмитрия Шахова состоялась в Пскове. Стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения и защиты прав граждан при организации судопроизводства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе омбудсмена.

Дмитрий Шахов поздравил Олега Лазарева с недавним назначением на должность председателя Псковского областного суда и пожелал ему успехов на новом месте работы, а также выразил уверенность, что новое руководство областного суда продолжит лучшие традиции судебных органов региона по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, «беспристрастного, справедливого и состязательного осуществления правосудия».

Олег Лазарев также поздравил Дмитрия Шахова с назначением на второй срок на должность уполномоченного по правам человека, решение было принято на прошедшей 16 июня сессии областного Собрания депутатов. В ходе беседы Дмитрий Шахов познакомил Олега Лазарева с ежегодным докладом о соблюдении прав и свобод граждан на территории Псковской области за 2019 год, а также проинформировал о тех жалобах, которые поступили к омбудсмену от граждан по вопросам судебной деятельности.

В завершение встречи Дмитрий Шахов сообщил, что с 2020 года в соответствии с новым федеральным законом региональные уполномоченные по правам человека будут направлять свои доклады о соблюдении прав и свобод граждан не только руководителям органов исполнительной и законодательной власти, прокурору субъекта РФ, но также и председателям республиканских, областных, краевых судов.

Подводя итоги разговора, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам защиты и восстановления прав граждан, правового просвещения и обучения юридической профессии в высших учебных заведениях на территории Псковской области, а также договорились о продолжении проведения встреч на регулярной основе.