Общество

Усвятские депутаты поддержали инициативу о присвоении району звания «Край партизанской славы»

Вопрос о поддержке инициативы о присвоении Усвятскому району почетного звания «Край партизанской славы Псковской области». рассмотрен сегодня, 19 июня, на сессии районного Собрания депутатов. Как сообщил Псковской Ленте Новостей глава муниципалитета Дмитрий Петров, с таким ходатайством выступил районный Совет ветеранов и музейный отдел Усвятского районного центра культуры.

«Была проведена большая работа по сбору материалов. Сегодня на сессии депутатов эта инициатива была поддержана. Теперь мы будем ходатайствовать перед губернатором Псковской области о рассмотрении вопроса о присвоении Усвятскому району почетного звания «Край партизанской славы Псковской области», - прокомментировал Дмитрий Петров.

Глава района отметил, что в текущем году это звание, возможно, району не присвоят, так как день партизан и подпольщиков уже 29 июня. «Но мы готовы участвовать в этом в следующем году», - сказал он.