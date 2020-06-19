Общество

В псковском управлении Росгвардии подвели итоги творческого конкурса

В региональном управлении Росгвардии подвели итоги конкурса детского рисунка «Моя Россия», который был приурочен к отмечаемому 12 июня Дню России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Дети псковских росгвардейцев приняли участие в конкурсе в двух возрастных категориях – с 6 до 11 лет и с 11 до 17 лет. Представленные рисунки выполнены акварелью, гуашью, фломастером и карандашом. Дети отразили в своих работах страну с богатой историей и традициями, ценности нации, верность, честь и мужество.

Конкурсная комиссия отобрала три лучшие работы в каждой возрастной категории. Также были отмечены самый юный и самый активный участники конкурса.

Начальник управления полковник полиции Игорь Иванов поблагодарил всех участников мероприятия за проявленную творческую активность и вручил победителям грамоты и подарки.