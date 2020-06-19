Общество

В Псковской области с начала года проконтролирован ввоз более 50 тонн круп

50,7 тонн риса, круп и муки из злаковых культур ввезено с начала 2020 года на территорию Российской Федерации через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки», расположенный на российско-латвийском участке государственной границы РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Страны происхождения подкарантинной продукции - Бельгия и Италия. Продукция поступила из Латвии, а далее проследовала в субъекты страны.

Весь перемещаемый товар соответствовал Единым карантинным фитосанитарным требованиям РФ и ЕАЭС. После успешного прохождения карантинного фитосанитарного контроля партии круп были выпущены в реализацию.