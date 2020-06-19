Общество

Почти 82 тысячи детей в Псковской области получили президентские 10 тысяч рублей

По состоянию на 17 июня, 81 899 детей от 3 до 16 лет в Псковской области получили единовременную выплату, что составляет 93% от общего количества имеющих право на эту меру поддержки. Всего в июне на эти цели Пенсионный фонд РФ направил более 800 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Выплата осуществляется с 1 июня. Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах.

Большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит в интересах заявителей отдельную работу по сверке данных. Тем не менее, родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета, отметили в ОПФР. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией.

Статусы по прежним заявлениям на портале государственных услуг должны оперативно поменяться, что дает возможность подачи нового заявления на ребенка (детей), не получивших указанную выплату.

Пенсионный фонд России технически настроил работу системы таким образом, чтобы максимально быстро передать новые заявления на региональный уровень с целью их отработки и принятия по ним оперативного решения для назначения выплаты.

Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.

Добавим, что опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату, для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.