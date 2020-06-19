Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
План Б Что происходит на Инженерной?
Дом, где хочется остаться
Военная ипотека
Резиновые сапоги: за и против
Правила использования газа
«Мусорная» онлайн-конференция
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Маски сброшены
«Поэт и правдоруб» Шо, опять??
рывок нацпроекта «культура»
Где заправить Кондиционер
Найти и обезвредить
Как выживают псковские предприятия?
Совершенно другой
 
 
 
ещё Общество 19.06.2020 09:501 С 22 июня из Пскова можно будет улететь в Калининград 19.06.2020 13:130 Всего 34 выпускника в Великих Луках не будут сдавать ЕГЭ 19.06.2020 13:060 Псковская область объявлена свободной от ящура территорией 19.06.2020 13:022 Число заболевших внебольничной пневмонией в Псковской области снижается 19.06.2020 12:530 Сбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки 19.06.2020 12:510 1001 больной коронавирусом находится на стационарном лечении в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 13.06.2020 09:0023 Ефремов выступил с видеообращением по поводу смертельного ДТП 16.06.2020 11:1417 Коронавирус в Псковской области: рано говорить о снятии ограничений 15.06.2020 09:146 Число зараженных коронавирусом в Псковской области возросло до 1901 человека 16.06.2020 16:380 Скончался депутат областного Собрания четвертого созыва Сергей Кузнецов 14.06.2020 11:015 1838 человек заразились коронавирусом в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Почти 82 тысячи детей в Псковской области получили президентские 10 тысяч рублей

19.06.2020 12:29|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на 17 июня, 81 899 детей от 3 до 16 лет в Псковской области получили единовременную выплату, что составляет 93% от общего количества имеющих право на эту меру поддержки. Всего в июне на эти цели Пенсионный фонд РФ направил более 800 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении ПФР.

Напомним, что единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30 июня 2020 года исполнилось от 3 до 16 лет.

Выплата осуществляется с 1 июня. Поддержка семей обеспечивается в качестве дополнительной помощи в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.

Чтобы получить средства, достаточно подать заявление в личном кабинете на портале госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю представлять не нужно. В случае необходимости ПФР самостоятельно запросит все сведения. Заявление также принимается в клиентских службах Пенсионного фонда и многофункциональных центрах.

Большинство семей обратилось за выплатой через портал госуслуг и может отслеживать статус заявления в электронном кабинете родителя.

По причине ошибок в заявлениях отказы выносятся редко, поскольку в ходе их рассмотрения Пенсионный фонд проводит в интересах заявителей отдельную работу по сверке данных. Тем не менее, родителям следует внимательно указывать сведения, особенно реквизиты банковского счета, отметили в ОПФР. Единовременная выплата перечисляется только на счет родителя, от имени которого подается заявление. Если в нем неверно указаны какие-то данные, необходимо дождаться решения по заявлению, после чего подать новое с корректной информацией.

Статусы по прежним заявлениям на портале государственных услуг должны оперативно поменяться, что дает возможность подачи нового заявления на ребенка (детей), не получивших указанную выплату.

Пенсионный фонд России технически настроил работу системы таким образом, чтобы максимально быстро передать новые заявления на региональный уровень с целью их отработки и принятия по ним оперативного решения для назначения выплаты.

Получить решение по первому заявлению, а затем подать еще одно придется и в том случае, если семья не перечислила в заявлении всех детей, на которых полагается выплата.

Добавим, что опекуны и попечители, которые воспитывают детей от 3 до 16 лет, также могут получить единовременную выплату, для этого им нужно подать заявление лично в ближайшей клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Теги: #пфр #выплаты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к всеобщей вакцинации от коронавируса?
В опросе приняло участие 927 человек
19.06.2020, 13:290 Политическая окраска в гордуме выходит на первый план только во время выборов — Юлия Пожидаева 19.06.2020, 13:250 «Рено» и «Шкода» столкнулись на перекрестке Коммунальная - Петровская в Пскове 19.06.2020, 13:130 Всего 34 выпускника в Великих Луках не будут сдавать ЕГЭ 19.06.2020, 13:113 Кот митрополита Тихона ответил на вопросы подписчиков
19.06.2020, 13:060 Псковская область объявлена свободной от ящура территорией 19.06.2020, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского» 19.06.2020, 13:022 Число заболевших внебольничной пневмонией в Псковской области снижается 19.06.2020, 12:570 Песнопения храмов Пскова попадут на интерактивную карту сакральных пространств Древней Руси
19.06.2020, 12:530 Сбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки 19.06.2020, 12:510 1001 больной коронавирусом находится на стационарном лечении в Псковской области 19.06.2020, 12:490 Общественную территорию рядом с ДМШ №4 планируется благоустроить в Пскове 19.06.2020, 12:470 Благотворительный концерт «Спасибо Медикам!» переносится на 18 июля
19.06.2020, 12:420 В псковском управлении Росгвардии подвели итоги творческого конкурса 19.06.2020, 12:360 Коллеги поздравили псковского писателя Валентина Курбатова с госпремией 19.06.2020, 12:350 Главный санврач Псковской области назвал благополучные по COVID-19 районы 19.06.2020, 12:290 Почти 82 тысячи детей в Псковской области получили президентские 10 тысяч рублей
19.06.2020, 12:267 Торговые центры откроют в Псковской области в июне 19.06.2020, 12:250 Псковским педагогам будут оплачены тренировочные дни и работа на ЕГЭ 19.06.2020, 12:210 Юлия Пожидаева: Коронавирус не стал преградой для общения с жителями 9-го округа 19.06.2020, 12:210 Где заправить и где починить кондиционер машины в Пскове
19.06.2020, 12:201 Летние кафе и веранды в Псковской области скоро смогут принимать посетителей 19.06.2020, 12:170 Около 10 заявок от округа №9 ожидают участия в программе ремонта дворов 19.06.2020, 12:170 Эпидемиологическая ситуация в Псковской области выправилась - губернатор 19.06.2020, 11:540 Усвятские депутаты поддержали инициативу о присвоении району звания «Край партизанской славы»
19.06.2020, 11:520 «Дело Луначарского»: О культурном карантине и акции #СпасибоМедикам 19.06.2020, 11:460 Дополнительный период сдачи ЕГЭ начнется 3 августа 19.06.2020, 11:372 Губернатору пожаловались на медиков и сообщили о смерти ветерана от COVID-19 19.06.2020, 11:232 Контракт по реконструкции кампуса ПсковГУ продлен до января
19.06.2020, 11:160 Более 280 сертификатов на маткапитал оформлено в проактивном режиме в Пскове и Псковском районе 19.06.2020, 11:101 Александр Седунов: Школьникам необязательно надевать маску и перчатки на ЕГЭ 19.06.2020, 11:064 Температурный рекорд 1939 года побит в Пскове 19.06.2020, 11:020 Протоиерей Олег Тэор ответил на вопросы псковичей о православии. ВИДЕО
19.06.2020, 10:551 Работу летних кафе и торговых центров могут возобновить в Псковской области с 22 июня 19.06.2020, 10:480 Фальшивые сто долларов поступили в финучреждение от 21-летнего псковича 19.06.2020, 10:420 Две дачи сгорели в Псковском районе 19.06.2020, 10:360 Отремонтировать несколько дорог в Порхове требует прокуратура
19.06.2020, 10:330 Два лесных пожара на площади 23 гектара ликвидированы в Куньинском районе 19.06.2020, 10:310 Чуть более 2000 человек будут сдавать ЕГЭ в Псковской области 19.06.2020, 10:275 Новая поликлиника в Пскове: где построят и откуда возьмут кадры 19.06.2020, 10:250 18 детских площадок отремонтировали в Пскове после проверки прокуратуры
19.06.2020, 10:192 За время пандемии Псковский музей-заповедник потерял в доходах около 6 миллионов рублей 19.06.2020, 10:090 Сергей Алексеенко принял присягу арбитражного судьи в Псковской области 19.06.2020, 10:021 Псковичи с юмором попросили соседей не справлять нужду в лифте 19.06.2020, 10:010 Депутат Псковской гордумы Юлия Пожидаева станет гостем программы «Гайд-парк»
19.06.2020, 09:501 С 22 июня из Пскова можно будет улететь в Калининград 19.06.2020, 09:404 Звезда «Универа» Арарат Кещян снимает в Пскове программу о княгине Ольге 19.06.2020, 09:330 Фотофакт: Два новых арт-объекта появились в Пскове 19.06.2020, 09:273 Сбербанк ввел комиссию в 1% для переводов через банкоматы
19.06.2020, 09:194 Названы самые опасные распространители коронавируса 19.06.2020, 09:102 Псковским работодателям напомнили об условиях труда в жаркую погоду 19.06.2020, 09:020 Советы по выбору клубники дали псковские санврачи 19.06.2020, 09:003 «Никто не отопрется»
19.06.2020, 08:561 Приостановлена выдача приглашений на въезд в РФ 19.06.2020, 08:423 Работодателей планируют обязать поощрять своих сотрудников 19.06.2020, 08:360 За поправку о защите исторической правды выступил председатель Собрания Пушкиногорского района 19.06.2020, 08:155 Псковичей призывают просигналить на автомобиле и включить фонарики в окнах домов 24 июня
19.06.2020, 08:010 Работы по возведению детсада на Заслонова в Великих Луках выполнены на 70% 19.06.2020, 07:460 В России предлагают усилить контроль за приемными семьями 19.06.2020, 07:329 32 случая заболевания COVID-19 выявлено в псковской психбольнице 19.06.2020, 07:261 2183 человека заразились коронавирусом в Псковской области
19.06.2020, 07:1111 Певец Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам 18.06.2020, 22:051 Псковские НКО могут подать заявку на грантовый конкурс в сфере межнационального сотрудничества 18.06.2020, 21:470 Старое колесо обозрения демонтируют в Великих Луках 18.06.2020, 21:461 Поисковые работы идут на месте обнаруженных захоронений в районе бывшего концлагеря в Моглино
18.06.2020, 21:300 Сбербанк запустил канал в Telegram 18.06.2020, 21:263 Москвичи запустили производство сыра в закрытой пушкиногорской школе 18.06.2020, 21:100 Псковская таможня ищет кандидатов для прохождения службы по контракту 18.06.2020, 20:4610 Принудительная госпитализация ждет зараженных коронавирусом гдовичей, не соблюдающих самоизоляцию
18.06.2020, 20:330 Руководителя опочецкого учреждения будут судить за нарушение закона о коррупции 18.06.2020, 20:0912 Поправка в Конституцию о МРОТ не ниже прожиточного минимума актуальна для молодежи - Юлия Лысова 18.06.2020, 19:482 Вакцину от коронавируса ввели первым добровольцам в Москве 18.06.2020, 19:290 Псковское УФАС оштрафовало организации почти на 65 млн рублей за сговоры на торгах
18.06.2020, 19:091 Актрису из «Белого солнца пустыни» насмерть сбил поезд 18.06.2020, 19:0812 Градозащитный расизм 18.06.2020, 18:420 В Госдуме рассказали о наказании депутатов за прогулы 18.06.2020, 18:290 Ремонт спортивного зала начался в Круппской школе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.