Общество

Всего 34 выпускника в Великих Луках не будут сдавать ЕГЭ

ЕГЭ в Великих Луках будут сдавать 516 выпускников, из них 8 человек - дети с ограниченными возможностями здоровья, для них создаются особые условия. Об этом рассказала начальник управления образования города Великие Луки Татьяна Лозницкая в беседе с журналистом «Эхо Москвы» в Пскове.

«В прошлом году у нас около 500 учеников сдавали ЕГЭ. В этом году всего 34 выпускника не будут сдавать экзамен, поскольку не планируют поступление», - рассказала Татьяна Лозницкая.

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«Та ситуация, которая сложилась в мире, стране и Великих Луках, в частности, очень нестандартная. Состояние оторопи всегда присутствует при введении чего-то нового. В городе Великие Луки все подготовлено. Согласно требованиям Роспотребнадзора, предусмотрены особенности проведения ЕГЭ. У нас организовано 5 пунктов сдачи, в них подготовлены аудитории. Количество детей в аудитории уменьшено с 15 до 8 человек. Парты расставлены зигзагообразно на расстоянии 1,5 метров, подготовлены все средства защиты», - рассказала она.

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По словам начальника городского управления образования, на текущий момент применяются все меры, чтобы сохранить психологический настрой педагогов для успешной сдачи и проведения ЕГЭ. «Понятно, что ситуация с пандемией всех нас вывела из традиционной жизни, поэтому напряжение с марта до мая было колоссальным. Оно не уменьшилось и сейчас, так как мы вынуждены отзывать педагогов из отпусков для того, чтобы обеспечить сдачу ЕГЭ и до сдачи сопровождать детей, помогать им готовиться», - заключила она.