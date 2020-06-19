Общество

Число заболевших внебольничной пневмонией в Псковской области снижается

Число заболевших внебольничной пневмонией в Псковской области снижается. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук сегодня, 19 июня, в ходе оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По его словам, на прошлой неделе зафиксирован 281 случай внебольничной пневмонии, что на 24% или на 90 случаев меньше, чем на неделе, ей предшествующей.

Также всего отмечено 143 завоза инфекции из-за пределов области. Кроме того, 1298 инфицированы по контакту с заболевшими.

За весь период пандемии коронавируса, в Псковской области зафиксировано 15 очагов с 432 заболевшими.