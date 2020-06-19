Общество

1001 больной коронавирусом находится на стационарном лечении в Псковской области

1001 больной коронавирусом находится на стационарном лечении в Псковской области. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению псковской области Марина Гаращенко сегодня, 19 июня, в ходе заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, в регионе развернуто 7 стационаров, сегодня планируется развернуть восьмой в Новосокольнической межрайонной больнице. Там будет перепрофилировано 79 коек.

По словам Марины Гаращенко, в регионе зарегистрировано 365 пациентов с коронавирусной пневмонией, 9 из которых находятся на ИВЛ.

Кроме того, 413 человек с COVID-19 находятся на амбулаторном лечении. Самое большое количество амбулаторных пациентов в Великолукском районе и Пскове.