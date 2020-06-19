Общество

«Акценты» Донецкого: Судьба «Электрона», борьба с «наливайками» и Курбатов-great

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Парк вместо пустыря. Депутаты Псковского областного Собрания утвердили новые границы и градостроительные режимы охранной зоны храма Жен-Мироносиц.

«Наливайки» - ёк? В Пскове продолжается борьба с ночной торговлей алкоголем на вынос.

Валентинов день. Писатель Валентин Курбатов удостоен государственной премии.

На этой неделе, помимо эпидемии коронавируса, которая, несмотря на редкую в наших широтах жару, и не думает отступать, два главных информационных повода создали региональные законодатели. На внеочередной 47-й сессии депутаты ПОС, во-первых, переформатировали охранные зоны церкви Жен-Мироносиц в Пскове и, во-вторых, ограничили точки общепита, так называемые «наливайки», торгующие алкоголем на вынос в многоквартирных домах, - не все, а те, которые имеют площадь меньше 40 квадратных метров.

Долгоиграющие последствия этих законодательных актов не равны. По результатам первого на среднем Завеличье, в районе бывшего стадиона «Электрон», появится большой культурный центр «Россия - моя история». По результатам второго будет закрыто с десяток-другой полночных «наливаек» в разных районах города, не соответствующих новым требовании метража. Секта псковских общественников во главе с «яблочником» Львом Шлосбергом, взвалившая на себя миссию охраны ОКН (объектов культурного наследия), рыдает и заламывает руки. Борцы с алкоголизацией населения торжествуют. Таковы, в двух словах, итоги бурной законодательной деятельности. Теперь - некоторые детали.

Как известно, после того, как митрополитом Псковским и Порховским стал епископ Тихон (Шевкунов), было объявлено, что в Пскове будет построен парк «Россия - Моя история», проект, который уже осуществлен во многих областных центрах по всей стране. Слово «парк» в данном случае многих вводит в заблуждение, поскольку обычно под «парком» мы понимаем открытую зеленую территорию, некое ландшафтное устроение, вписанное в местность. На самом деле «Россия - Моя история» это такой большой культурно-спортивный комплекс, включающий выставочные и офисные пространства под одной крышей.

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Казалось бы, ну вот и отлично! Наконец-то появится современное культурное пространства для выставок и досуга горожан. Но не тут-то было. Начались мытарства в поисках места строительства. Вдруг выяснилось, что подходящее место под строительство в Пскове найти не так-то просто. Если в городе и имеются пустующие территории, то они не просто так пустующие, а давно куплены некими частными лицами и находятся в их собственности. То, что нам, жителям, со стороны кажется мерзостью запустения, на самом деле вовсе не мерзость, а гримаса капитализма, чья-то собственность, то есть вложение денег в городскую землю.

Так, к примеру, случилось с территорией возле останков печально знаменитого псковского «недостроя» - Дворца пионеров неподалеку от Мирожского монастыря. Поначалу мультимедийный парк «Россия - Моя история» планировалось построить именно там, на левом берегу реки Великой, но оказалось, что выкупить землю невозможно. Проект парка застопорился. Пришлось искать другую локацию, и, как я понимаю, не без труда эта локация все-таки была найдена. Власти определили под застройку территорию заброшенного стадиона «Электрон», плюс - береговую линию, в народе более известную под топонимом «Степановский лужок».

Однако в таком историческом городе, как Псков, камнем преткновения может стать не только чье-то частное владение, но и охранные зоны, то есть регламенты застройки территорий вокруг памятников архитектуры, в данном случае - территория рядом с церковью Жен-Мироносиц. Если говорить совсем просто, депутаты решили несколько изменить параметры высотности. Высотные допущения в прежней охранной зоне составляли от 6 до 23 метров. В новом проекте на одном из участков было предложено повысить высотность до 36 метров.

Вот этот момент и вызвал дискуссию. Депутат-яблочник Лев Шлосберг выступил против очередной зоны и вступил на сессии в яростную дискуссию со своими коллегами. Коллеги постарались переубедить градозащитника: мол, параметры охранной зоны не догма, а живое дело. Необходимо думать о развитии областной столицы: у нас, благодаря проекту митрополита Тихона, появилась великолепная возможность превратить заброшенный пустырь, по которому страшно гулять не только ночью, но и днем, в благоустроенный и ухоженный уголок Пскова, так давайте немного изменим параметры высотности.

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Ну, так что же здесь, собственно, плохого? Пусть город растет и становится краше не только вширь, но и внутрь, заполняя ту мерзость запустения, которую власти города допустили на «Электроне» после крушения советской власти и убийства завода радиодеталей. Да, я не спорю, для собачников место удобное, они любят там погулять и погадить. Кто-то из псковичей до сих пор занимается спортом на разрушенном стадионе. Кто-то из горожан жарит на берегу шашлыки. В целом территория крайне запущенная, только фильмы про Зомби-Апокалипсис снимать.

И вот в кои-то веки появляется реальный шанс для развития брошенной локации, ее реального благоустройства. Но нет, нашим так называемым «градозащитникам-шлосбергианцам» неймется - нужно устроить хайп на пустом месте, в данном случае - буквально на пустыре, придумывая какие-то несуществующие «визуальные коридоры», которых на самом деле нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно выйти на местность.

Все здравомыслящие люди, включая депутатов, это прекрасно понимают. Думаю, понимает и Лев «баба яга против» Шлосберг, но сугубо из каких-то своих тактических политических мотивов он продолжает упорно гнуть свою линию.

Всем, кто интересуется вопросом, предлагаю зайти в интернет и найти видео дискуссии на сессии Псковского областного Собрания, сам же Лев Маркович это видео в интернет и выложил, думая, видимо, что он один в поле воин и звучит убедительней, чем весь состав регионального парламента. Должен его разочаровать: «Это не так». В данном конкретном случае, убедительней звучат как раз депутаты. Отсюда и результат голосования: 30 депутатов - «за», и один, то есть сам Шлосберг, - «против». Подлинное торжество демократии-с.

А вот вопрос ужесточения местного законодательства в отношении так называемых «наливаек» бурной дискуссии не вызвал. Официально закон называется «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания».

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Так вот, принятый на сессии нормативный правовой акт запрещает розничную продажу алкогольной продукции в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. По «наливайкам» в Пскове нанесен еще один удар (уж не знаю, насколько ощутимый, в списке фигурировало всего десять питейных заведений); нюанс же заключается в том, что под ограничение попали не только «наливайки», торгующие крепким алкоголем, но и те, что торгуют пивом.

Наверняка в нескольких многоквартирных домах Пскова сейчас ликование: многих жителей само существование «наливаек», вокруг которых генерируется ночная жизнь не самых симпатичных личностей, действительно напрягает. Говорю это для тех жителей, которые не знакомы с проблемой, поскольку у них этих «наливаек» нет. А вот там, где они имеются, жители возмущаются и стонут. Теперь стонать и возмущаться будут несколько реже.

Вот и весь итог. Еще одна галочка в списке борьбы с алкоголизацией населения нашими парламентариями поставлена. Не очень жирная, но есть. При том, что «наливайки» с площадью выше сорока метров как функционировали, так и будут функционировать. Спрашивается, в чем же тут законодательное достижение? В том, что десяти домах некоторые индивиды будут спать спокойней? Или в том, что нескольких предпринимателей лишили бизнеса, а продавцов - работы?

Опять какие-то полумеры, какой-то компромисс, ударивший по трем десяткам человек, но не решивший проблемы в целом. Мое-то мнение на этот счет простое: не нужно было в свое время запрещать круглосуточную торговлю алкоголем в супермаркетах. Не запретили бы, не было бы и никаких «наливаек» в «панельках», а так вечный «тяни-толкай» между властью и бутлегерами продолжится. Как говорится, пиво дырочку найдет.

И я завершаю. На сей раз - кратким панегириком. Указом президента России псковскому литератору Валентину Курбатову присуждена Государственная премия России в области литературы и искусства. Это - одна из престижнейших наград в нашей стране еще со времен знаменитых «Сталинских премий», однозначное признание заслуг на государственном уровне. Очень немногие деятели искусства этого признания дожидаются, а вот Валентину Яковлевичу удалось, хотя, казалось бы, его прежних регалий на четверых хватит.

Поэтому, я не стану сейчас перечислять все заслуги нашего новоиспеченного лауреата, единственное что скажу: Валентин Курбатов давно перешел в статус «живого классика», он, вне всяких сомнений, на Псковщине такой один, настоящая легенда и достопримечательность, так сказать, наш псковский «Лев Толстой», и это тем более удивительно, что Курбатов не пишет романов и стихов. Он реализовал себе как автор нон-фикшн, литературный критик и эссеист, жанров по определению маргинальных, однако Курбатов вписал свое имя в историю русской литературы рубежа веков.

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Почему? Наверное, потому, что по своей жизненной и творческой миссии Курбатов - такой как бы культурный коммуникатор между литературным наследием и будущими свершениями, между радикальным и охранительным, между новаторством и традицией. Как критик, он всегда остается «над схваткой», по-хорошему «всеяден» и «все отзывчив». Его эстетический диапазон крайне широк: от Довлатова и Быкова до Астафьева и Галковского.

Этим, как сформулировал знаменитый поэт, и интересен. Я поздравляю Валентина Яковлевича с высокой наградой и желаю ему сибирского здоровья и долгих лет жизни, ибо в России, как сформулировал другой поэт, надо жить долго. Авось, и до Нобелевской премии доживешь.

На этом пока все. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий