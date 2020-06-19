«Акценты» Донецкого: Судьба «Электрона», борьба с «наливайками» и Курбатов-great

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.
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На этой неделе, помимо эпидемии коронавируса, которая, несмотря на редкую в наших широтах жару, и не думает отступать, два главных информационных повода создали региональные законодатели. На внеочередной 47-й сессии депутаты ПОС, во-первых, переформатировали охранные зоны церкви Жен-Мироносиц в Пскове и, во-вторых, ограничили точки общепита, так называемые «наливайки», торгующие алкоголем на вынос в многоквартирных домах, - не все, а те, которые имеют площадь меньше 40 квадратных метров.
Долгоиграющие последствия этих законодательных актов не равны. По результатам первого на среднем Завеличье, в районе бывшего стадиона «Электрон», появится большой культурный центр «Россия - моя история». По результатам второго будет закрыто с десяток-другой полночных «наливаек» в разных районах города, не соответствующих новым требовании метража. Секта псковских общественников во главе с «яблочником» Львом Шлосбергом, взвалившая на себя миссию охраны ОКН (объектов культурного наследия), рыдает и заламывает руки. Борцы с алкоголизацией населения торжествуют. Таковы, в двух словах, итоги бурной законодательной деятельности. Теперь - некоторые детали.
Как известно, после того, как митрополитом Псковским и Порховским стал епископ Тихон (Шевкунов), было объявлено, что в Пскове будет построен парк «Россия - Моя история», проект, который уже осуществлен во многих областных центрах по всей стране. Слово «парк» в данном случае многих вводит в заблуждение, поскольку обычно под «парком» мы понимаем открытую зеленую территорию, некое ландшафтное устроение, вписанное в местность. На самом деле «Россия - Моя история» это такой большой культурно-спортивный комплекс, включающий выставочные и офисные пространства под одной крышей.
Казалось бы, ну вот и отлично! Наконец-то появится современное культурное пространства для выставок и досуга горожан. Но не тут-то было. Начались мытарства в поисках места строительства. Вдруг выяснилось, что подходящее место под строительство в Пскове найти не так-то просто. Если в городе и имеются пустующие территории, то они не просто так пустующие, а давно куплены некими частными лицами и находятся в их собственности. То, что нам, жителям, со стороны кажется мерзостью запустения, на самом деле вовсе не мерзость, а гримаса капитализма, чья-то собственность, то есть вложение денег в городскую землю.
Так, к примеру, случилось с территорией возле останков печально знаменитого псковского «недостроя» - Дворца пионеров неподалеку от Мирожского монастыря. Поначалу мультимедийный парк «Россия - Моя история» планировалось построить именно там, на левом берегу реки Великой, но оказалось, что выкупить землю невозможно. Проект парка застопорился. Пришлось искать другую локацию, и, как я понимаю, не без труда эта локация все-таки была найдена. Власти определили под застройку территорию заброшенного стадиона «Электрон», плюс - береговую линию, в народе более известную под топонимом «Степановский лужок».
Однако в таком историческом городе, как Псков, камнем преткновения может стать не только чье-то частное владение, но и охранные зоны, то есть регламенты застройки территорий вокруг памятников архитектуры, в данном случае - территория рядом с церковью Жен-Мироносиц. Если говорить совсем просто, депутаты решили несколько изменить параметры высотности. Высотные допущения в прежней охранной зоне составляли от 6 до 23 метров. В новом проекте на одном из участков было предложено повысить высотность до 36 метров.
Вот этот момент и вызвал дискуссию. Депутат-яблочник Лев Шлосберг выступил против очередной зоны и вступил на сессии в яростную дискуссию со своими коллегами. Коллеги постарались переубедить градозащитника: мол, параметры охранной зоны не догма, а живое дело. Необходимо думать о развитии областной столицы: у нас, благодаря проекту митрополита Тихона, появилась великолепная возможность превратить заброшенный пустырь, по которому страшно гулять не только ночью, но и днем, в благоустроенный и ухоженный уголок Пскова, так давайте немного изменим параметры высотности.
Ну, так что же здесь, собственно, плохого? Пусть город растет и становится краше не только вширь, но и внутрь, заполняя ту мерзость запустения, которую власти города допустили на «Электроне» после крушения советской власти и убийства завода радиодеталей. Да, я не спорю, для собачников место удобное, они любят там погулять и погадить. Кто-то из псковичей до сих пор занимается спортом на разрушенном стадионе. Кто-то из горожан жарит на берегу шашлыки. В целом территория крайне запущенная, только фильмы про Зомби-Апокалипсис снимать.
И вот в кои-то веки появляется реальный шанс для развития брошенной локации, ее реального благоустройства. Но нет, нашим так называемым «градозащитникам-шлосбергианцам» неймется - нужно устроить хайп на пустом месте, в данном случае - буквально на пустыре, придумывая какие-то несуществующие «визуальные коридоры», которых на самом деле нет. Чтобы в этом убедиться, достаточно выйти на местность.
Все здравомыслящие люди, включая депутатов, это прекрасно понимают. Думаю, понимает и Лев «баба яга против» Шлосберг, но сугубо из каких-то своих тактических политических мотивов он продолжает упорно гнуть свою линию.
Всем, кто интересуется вопросом, предлагаю зайти в интернет и найти видео дискуссии на сессии Псковского областного Собрания, сам же Лев Маркович это видео в интернет и выложил, думая, видимо, что он один в поле воин и звучит убедительней, чем весь состав регионального парламента. Должен его разочаровать: «Это не так». В данном конкретном случае, убедительней звучат как раз депутаты. Отсюда и результат голосования: 30 депутатов - «за», и один, то есть сам Шлосберг, - «против». Подлинное торжество демократии-с.
А вот вопрос ужесточения местного законодательства в отношении так называемых «наливаек» бурной дискуссии не вызвал. Официально закон называется «О дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на территории Псковской области при оказании услуг общественного питания».
Так вот, принятый на сессии нормативный правовой акт запрещает розничную продажу алкогольной продукции в кафе и барах площадью менее 40 метров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. По «наливайкам» в Пскове нанесен еще один удар (уж не знаю, насколько ощутимый, в списке фигурировало всего десять питейных заведений); нюанс же заключается в том, что под ограничение попали не только «наливайки», торгующие крепким алкоголем, но и те, что торгуют пивом.
Наверняка в нескольких многоквартирных домах Пскова сейчас ликование: многих жителей само существование «наливаек», вокруг которых генерируется ночная жизнь не самых симпатичных личностей, действительно напрягает. Говорю это для тех жителей, которые не знакомы с проблемой, поскольку у них этих «наливаек» нет. А вот там, где они имеются, жители возмущаются и стонут. Теперь стонать и возмущаться будут несколько реже.
Вот и весь итог. Еще одна галочка в списке борьбы с алкоголизацией населения нашими парламентариями поставлена. Не очень жирная, но есть. При том, что «наливайки» с площадью выше сорока метров как функционировали, так и будут функционировать. Спрашивается, в чем же тут законодательное достижение? В том, что десяти домах некоторые индивиды будут спать спокойней? Или в том, что нескольких предпринимателей лишили бизнеса, а продавцов - работы?
Опять какие-то полумеры, какой-то компромисс, ударивший по трем десяткам человек, но не решивший проблемы в целом. Мое-то мнение на этот счет простое: не нужно было в свое время запрещать круглосуточную торговлю алкоголем в супермаркетах. Не запретили бы, не было бы и никаких «наливаек» в «панельках», а так вечный «тяни-толкай» между властью и бутлегерами продолжится. Как говорится, пиво дырочку найдет.
И я завершаю. На сей раз - кратким панегириком. Указом президента России псковскому литератору Валентину Курбатову присуждена Государственная премия России в области литературы и искусства. Это - одна из престижнейших наград в нашей стране еще со времен знаменитых «Сталинских премий», однозначное признание заслуг на государственном уровне. Очень немногие деятели искусства этого признания дожидаются, а вот Валентину Яковлевичу удалось, хотя, казалось бы, его прежних регалий на четверых хватит.
Поэтому, я не стану сейчас перечислять все заслуги нашего новоиспеченного лауреата, единственное что скажу: Валентин Курбатов давно перешел в статус «живого классика», он, вне всяких сомнений, на Псковщине такой один, настоящая легенда и достопримечательность, так сказать, наш псковский «Лев Толстой», и это тем более удивительно, что Курбатов не пишет романов и стихов. Он реализовал себе как автор нон-фикшн, литературный критик и эссеист, жанров по определению маргинальных, однако Курбатов вписал свое имя в историю русской литературы рубежа веков.
Почему? Наверное, потому, что по своей жизненной и творческой миссии Курбатов - такой как бы культурный коммуникатор между литературным наследием и будущими свершениями, между радикальным и охранительным, между новаторством и традицией. Как критик, он всегда остается «над схваткой», по-хорошему «всеяден» и «все отзывчив». Его эстетический диапазон крайне широк: от Довлатова и Быкова до Астафьева и Галковского.
Этим, как сформулировал знаменитый поэт, и интересен. Я поздравляю Валентина Яковлевича с высокой наградой и желаю ему сибирского здоровья и долгих лет жизни, ибо в России, как сформулировал другой поэт, надо жить долго. Авось, и до Нобелевской премии доживешь.
На этом пока все. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!
Александр Донецкий