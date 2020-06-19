Общество

Псковская область объявлена свободной от ящура территорией

Всемирная ассамблея делегатов Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) официально подтвердила для 52 регионов России полученный в мае 2019 года статус благополучия по ящуру без вакцинации, сообщает Россельхознадзор. В число благополучных зон вошла и Псковская область.

Впервые статус страны с зоной «свободной от ящура без вакцинации» был присвоен России 26 мая 2016 года на генеральной сессии МЭБ. Действие статуса было приостановлено с 20 октября 2016 года по 13 января 2017 года в связи с регистрацией очага ящура во Владимирской области. 30 сентября 2017 года статус вновь был приостановлен в связи со вспышкой ящура в Башкирии, сообщает «Интерфакс».

Изучив досье, подготовленное Россельхознадзором и подведомственным ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), научная комиссия МЭБ пришла к заключению, что Россия соблюдает требования международной организации по контролю ящура и соответствует критериям страны, свободной от этого заболевания. В результате ранее полученный статус был восстановлен 20 мая 2019 года. В мае 2020 года МЭБ официально подтвердила восстановленный ранее статус на основании того, что в России в течение года на том же уровне обеспечивалось соблюдение требований по контролю ящура.

Согласно сообщению, в дальнейшем ежегодно специалисты Россельхознадзора и ВНИИЗЖ будут готовить материалы для подтверждения этого статуса.

«Наличие в России признанной МЭБ благополучной зоны по ящуру способствует развитию экспортного потенциала АПК страны, - говорится в сообщении. - Это является одним из важнейших факторов, определяющих возможность предприятий, расположенных на территории признанной МЭБ благополучной зоны, экспортировать в зарубежные страны поднадзорные госветнадзору товары, полученные от крупного и мелкого рогатого скота и свиней. Причем эта возможность сохраняется даже в случае регистрации вспышек ящура на территории субъектов Российской Федерации, не вошедших в признанную МЭБ благополучную зону».



В настоящее время Россельхознадзор и специалисты подведомственного ФГБУ «ВНИИЗЖ» готовят для представления в МЭБ новые досье по ящуру для официального признания свободными от ящура с вакцинацией и без вакцинации еще пяти регионов РФ.