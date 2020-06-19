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Общество

20 детей проживают в доме без газа в Ярославле

19.06.2020 15:59|ПсковКомментариев: 0

Представитель общественного движения «Свободный Ярославль» рассказал, что 6 и 9 июня по улице Балтийская, 23/9 в двух подъездах отрезали газ, сообщает информационный портал Life.dd.

В администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов жителям дома сказали, что данная мера была принята из-за жалобы мужчины, который почувствовал запах газа. Согласно словам активиста, когда люди начали просить подключить газоснабжение, то замначальника отдела ЖКО Сурова Елена сказала, чтобы жильцы за свой счет восстанавливали оборудование.

«По сей день 20 детей живут в доме без газа. Глава Красноперекопского и Фрунзенского районов Удальцов Андрей попросил местных жителей успокоится и пообещал 17 июня, что газ будет подключен. Однако до сих пор ничего не было сделано», - рассказал член общественного движения.

В администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов отказались давать комментарий сотруднику редакции Lifedd.

Источник: Псковская Лента Новостей
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