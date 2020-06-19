Общество

Отпраздновать День наблюдения за облаками приглашает Пушкинский заповедник

День наблюдения за облаками отмечают в России 19 июня, сообщает подписчикам и посетителям своих официальных страниц в социальных сетях Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Точных сведений о причине выбора даты для этого необычного праздника нет, в разных странах он приходится на разные дни (есть случаи, когда эта дата «плавающая»); да и версии о происхождении «торжества» разнятся.

Одним из наиболее известных фанатов наблюдения за облаками был американский метеоролог Джон Дэй, посвятивший более двадцати лет работе по изучению этого природного явления. Более того, в мире существует «Общество любителей облаков» (Cloud Appreciation Society) - международная организация, основанная английским писателем, автором научно-популярных книг Гэвином Претор-Пинни, которая объединяет метеорологов-любителей, физиков, фотографов, художников и просто людей, неравнодушных к красоте облаков и даже имеет свой манифест, один из пунктов которого призывает время от времени «витать в облаках», чтобы не ходить к психоаналитикам. Возможно, кто-нибудь из них и стал инициатором праздника сегодня.

По другим версиям, праздник придумали кельтские пастухи, «…которым часто просто нечем было заняться во время выпаса многочисленных овечьих отар», или африканские шаманы, которые «…по облакам предсказывали погоду на предстоящие дни». Главное же, что за облаками можно наблюдать в любом месте, а чтобы принять участие в празднике, достаточно просто посмотреть на небо.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Удивительный простор и небеса Михайловского - то, что неизменно приводит в восхищение многочисленных гостей музея, отметили в заповеднике. Предлагая свою подборку фотографий полуденного, закатного, рассветного летнего неба, ведущие паблика https://vk.com/pushkin_zapovednik предлагают присоединиться и выложить в общий доступ свои снимки с облаками из «Михайловского» или других точек земного шара.