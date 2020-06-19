Общество

Производство скота и птицы на убой выросло в Псковской области

В январе-мае в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 139,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 82,1 тыс. тонн молока, 35,9 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8,5 процента, молока – на 1,1 процента, яиц – сократилось на 0,9 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.

Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99 процентов, молока – 81 процент, яиц – 43 процента.

Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:

Январь-май 2020 Январь- май 2020

в % к январю- маю 2019 Май 2020 Май 2020 в % к Справочно маю 2019 апрелю

2020 январь-май 2019 в % к

январю-маю 2018 Скот и птица на убой

(в живом весе),

тыс. тонн 139,1 108,5 28,2 103,7 106,5 120,1 Молоко,

тыс. тонн 82,1 101,1 18,3 98,6 108,8 98,8 Яйца,

млн штук 35,9 99,1 7,7 94,4 99,2 102,9

Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-мае 2020 года сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32 килограмма (на 1%) и составила 3092 килограмма молока на одну корову.