Производство скота и птицы на убой выросло в Псковской области

В январе-мае в хозяйствах всех категорий Псковской области, по расчетам, произведено 139,1 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 82,1 тыс. тонн молока, 35,9 млн штук яиц. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года производство скота и птицы на убой (в живом весе) выросло на 8,5 процента, молока – на 1,1 процента, яиц – сократилось на 0,9 процента, сообщили Псковской Ленте Новостей в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики по Псковской области.
Прирост производства обеспечили сельскохозяйственные организации, удельный вес этой категории хозяйств в производстве скота и птицы составил 99 процентов, молока – 81 процент, яиц – 43 процента.
Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий:
|
|
Январь-май
2020
|
Январь- май
2020
январю- маю
2019
|
Май
2020
|
Май
2020 в % к
|
Справочно
|
маю
2019
|
апрелю
|
январь-май
2019 в % к
|
Скот и птица на убой
|
139,1
|
108,5
|
28,2
|
103,7
|
106,5
|
120,1
|
Молоко,
|
82,1
|
101,1
|
18,3
|
98,6
|
108,8
|
98,8
|
Яйца,
|
35,9
|
99,1
|
7,7
|
94,4
|
99,2
|
102,9
Продуктивность коров молочного стада в сельскохозяйственных организациях (кроме микропредприятий) в январе-мае 2020 года сократилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 32 килограмма (на 1%) и составила 3092 килограмма молока на одну корову.