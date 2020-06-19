Общество

Скончался руководитель аппарата администрации Новоржевского района

На 61 году жизни скончался руководитель аппарата администрации Новоржевского района Александр Федоров. Об этом сообщается в группе в соцсети «ВКонтакте» «Граждане Новоржевского края».

Александр Федоров родился 26 декабря 1959 года в городе Ленинграде. В 1977 окончил Новоржевскую среднюю школу. С 1979 года по 1981 год проходил службу в Вооруженных силах СССР, где получил воинское звание «младший лейтенант». В 1990 году окончил Великолукский сельскохозяйственный институт по специальности «Механизация сельского хозяйства», в 2003 году получил второе дополнительное образование в ФГОУ «Псковский институт переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» по программе «Юриспруденция».

В 1981 году принят на работу в колхоз «Искра, в 1983 году переведен в районный комитет ВЛКСМ в должности инструктора. В 1985 году утвержден инструктором сельскохозяйственного отдела Новоржевского райком КПСС.

В 1989 году избран первым секретарем Новоржевского райкома ВЛКСМ. С 2000 по 2009 годы Александр Федоров возглавлял СПК «Колхоз Вехнянский», далее несколько лет проработал в должности генерального директора в ООО» Агросоюз».

В 2015-2019 годы работал начальником отдела приема заявителей «Новоржев» ГБУ ПО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». В последний год жизни занимал должность руководителя аппарата администрации Новоржевского района.

«Жителям Новоржевского района Александр Олегович известен как депутат Собрания депутатов Новоржевского района, который на протяжении нескольких созывов занимал пост председателя Собрания. Всегда общительный, доброжелательный, отзывчивый и внимательный, трудолюбивый и душа коллектива. Был любящим отцом и дедушкой. Таким останется Федоров Александр Олегович в памяти новоржевцев», - говорится в сообщении.

Прощание с Александром Федоровы состоялось сегодня, 19 июня, на новоржевском кладбище.