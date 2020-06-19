Общество

Псковичка подарила репродукции картин Рериха волонтерскому центру «Единой России»

Псковичка Нина Попова передала четыре репродукции картин Николая Рериха в волонтерский центр партии «Единой России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Нина Попова родом из города Ростова, с 1971 года живет в Пскове. Окончила историко-филологический факультет Карельского университета. Работала методистом в ПсковГУ, а позже – завучем в лицее №15, имеет 55-летний стаж в педагогической профессии. С молодости увлекается творчеством Николая Рериха и вместе со своим другом детства пропагандирует живопись художника.

«Картина «Победа» – это наше участие в праздновании Дня Победы», - отметила Нина Попова и добавила, что очень ждет парад Победы 24 июня, так как ее отец с 1941 года служил в действующей армии. «Мой отец дошел до Эстонии, находился год в блокадном Ленинграде. Получил три ордена Красной Звезды. Потом его призвали в военную академию, где он дослужился до звания генерала и ушел на пенсию», - рассказала Нина Попова.

По словам псковички, после снятия ограничительных мер она планирует присоединиться к работе волонтерского центра партии «Единая Россия», чтобы оказывать помощь в воспитании подрастающего поколения.