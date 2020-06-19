Общество

Воспитанники псковского «Кванториума» примут участие в проектной смене «Большие вызовы-2020»

Воспитанники псковского «Кванториума» примут участие в проектной смене «Большие вызовы-2020» в «Сириусе». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Кванториуме».

Образовательный центр «Сириус» опубликовал окончательный список участников научно-технологической проектной программы «Большие вызовы-2020», которую планируют проводить осенью в Сочи. От Псковской области отбор прошли 5 школьников, трое из них воспитанники псковского детского технопарка «Кванториум»: Олег Михайлов, Глеб Луговцов и Андрей Григорьев.

Олег Михайлов стал призером конкурса «Большие вызовы». Глеб Луговцов и Андрей Григорьев прошли конкурс по результатам академических достижений.

Перед этим кванторианцы участвовали в региональном и всероссийском этапе конкурса. Отбор длился с октября по июнь. Основой флагманского проекта «Сириуса» стало обязательное наличие у участников прикладного исследования.

«В нашем случае в роли исследования выступала модификация системы microgrid. В феврале 2019 года мы сделали энергоплатформу microgrid с высокой степенью кастомизации. На основе этой платформы мы собирали отдельные спецификации и презентовали их на различных мероприятиях и форумах. На данный момент проект получил множество почётных наград на международных и региональных конкурсах. В наших планах реализация полноценной энергосистемы для настоящего посёлка», - рассказал кванторианец Олег Михайлов.

Отметим, проект, с которым кванторианцы вышли на этот конкурс, был разработан для международного конкурса «Кванториада-2019» и команда разработчиков - Олег Михайлов, Ирина Лукашова, Глеб Луговцов, Андрей Григорьев - стали финалистами.

Помимо прикладного исследования, конкурс «Большие Вызовы» требовал прохождения специальной физико-математической олимпиады, собеседования и видео-презентации.

«Я очень рад, что мне удалось поучаствовать в таком масштабном конкурсе и проверить свои навыки и умения. Сам конкурс подарил много положительных впечатлений и заставил применить множество знаний и умений в различных областях», - сказал Олег Михайлов.

В этом году пандемия внесла свои коррективы в конкурс, поэтому команда работала преимущественно онлайн, но кванторианцы отметили, что это позволило развить существующие навыки и приобрести новые.

«Работала наша команда преимущественно онлайн, за исключением того случая, когда надо было записать защиту проекта на видео для отправки её на второй региональный тур. Было достаточно сложно, мы много работали, но все равно рады, что получили такой опыт», - поделился Глеб Луговцов.

На протяжении всех этапов конкурса кванторианцев консультировали и поддерживали наставники детского технопарка Галина Косцюкевич и Максим Васильев, а также остальные специалисты «Кванториума».

Добавим, решением оргкомитета конкурса участниками программы в этом году станут 384 человека. В течение трех недель ребята будут готовить собственные проекты и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Школьников ждут лекции ведущих специалистов и ученых, а также культурная программа.