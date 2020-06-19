Общество

Служба государственных доходов Латвийской Республики напоминает о правилах перемещения денежных средств

Служба государственных доходов Латвийской Республики напоминает о правилах перемещения денежных средств через границу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Северо-Западном таможенном управлении со ссылкой на управление налоговой и таможенной полиции управления Службы государственных доходов Латвийской Республики, с 1 июля 2019 года был усилен контроль за перемещением денежных средств через внешнюю и внутреннюю границу Европейского союза (ЕС).

Усиление контроля осуществляется в целях предотвращения вывоза и ввоза из\в Латвийской(ую) Республики(у) наличных денежных средств, полученных преступным путём. Компетентным органом, контролирующим перемещение наличных денежных средств в Латвии, является Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов Латвийской Республики (УНТП СГД Латвии).

Как информирует УНТП СГД Латвии, письменную декларацию должны представить только те лица, которые ввозят или вывозят наличные денежные средства, а также финансовые инструменты на сумму 10 тысяч евро и более.

Наличными денежными средствами являются банкноты и монеты, выпущенные в оборот и являющиеся законным платёжным средством.

Финансовыми инструментами являются чеки, векселя, платежные поручения и любые финансовые инструменты, выданные на предъявителя или в такой форме, что право собственности на этот финансовый инструмент переходит с его передачей другому лицу, а также незаполненные чеки, векселя, платёжные поручения и другие финансовые инструменты, которые дают право получать деньги, если они были подписаны без указания получателя денег.

Как поясняет УНТП СГД Латвии, за недекларирование или недостоверное декларирование установленной законодательством суммы наличных денежных средств при пересечении границы ЕС предусмотрена уголовная ответственность согласно части второй статьи 195.2 Уголовного закона Латвийской Республики.

Также УНТП СГД Латвии отмечает, что в качестве документов, подтверждающих законное происхождение, представленных физическими лицами при декларировании наличных денежных средств и финансовых инструментов, УНТП СГД Латвии рассматривает исключительно заверенные копии и оригиналы документов, выданных банковскими организациями или налоговыми органами Российской Федерации. Срок подачи указанных документов не должен превышать одного месяца с даты их выдачи.