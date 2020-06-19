Общество

Количество фейков о предстоящем голосовании по Конституции выросло в 8 раз

Продолжает увеличиваться количество фейков о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию России. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, проведенного Лигой безопасного интернета. В период с 5 июня обнаружено 1711 фейков. Большая часть публикаций идентичные и распространяются в одних и тех же сообществах, сообщили Псковской Ленте Новостей в Лиге безопасного интернета.

Эксперты отмечают, что большинство фейков распространяется в Instagram, ВКонтакте, Tik Tok, Twitter, Telegram. При этом высокими темпами растет распространение фейков в Tik Tok (306 публикаций). Постепенно фейки начинают распространяться и в мессенджере Whatsapp.

«Безусловно, по характеру распространения недостоверной информации можно сделать вывод о том, что такая работа ведется сознательно и организованно. Мы фиксируем сотни идентичных публикаций и видео в разных медиа. Это говорит о том, что цель авторов подобных манипуляций - сознательное введение в заблуждение, а проще говоря, одурачивание», - рассказала директор Лиги, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Основная причина распространения фейков, по мнению экспертов Лиги, - это отсутствие у людей внятной и четкой информации по той или иной теме. Информационный вакуум, информационная закрытость рождает и дает благотворную почву для распространения фейков.

Специалисты призывают все ветви власти вести более активную разъяснительную работу по вынесенным на голосование поправкам. «Необходимо задействовать все информационные ресурсы государства в разъяснении формулировок поправок и того, как каждая конкретная поправка повлияет на жизнь каждого гражданина страны», - считает директор Лиги.

Топ - 5 фейков о предстоящем голосовании: