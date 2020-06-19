Общество

Подъезд к зданию медико-социальной экспертизы в Пскове станет доступным для инвалидов

Обеспечить доступную среду по маршруту движения инвалидов-колясочников к зданию ФКУ «Медико-социальная экспертиза по Псковской области» попросил пскович Сергей Самокиш губернатора региона Михаила Ведерникова. Свою просьбу он озвучил сегодня, 19 июня, в ходе личного приема главы региона в режиме видеосвязи, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Начиная от парковки до самого бюро - ужасная дорога, там огромные поребрики и лестница, а туда приезжают люди со всей области туда, чтобы получить инвалидность», - рассказал молодой человек.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков завил, что ремонт будет произведен до 31 августа. «Здание сейчас ремонтируется, пандус будет сделан в рамках ремонта. Земельный участок с дорогой принадлежит управляющей компании, они готовы сделать ремонт по программе благоустройства. Также поставим знак для парковки инвалидов, сделаем понижение поребриков», - пояснил он.

Сергей Самокиш попросил учитывать параметры доступной среды и при проведении ремонта других тротуаров, чтобы люди с инвалидностью могли беспрепятственно передвигаться по городу.

Губернатор отметил, что это справедливое замечание. «Для людей с ограниченными возможностями здоровья и мам с колясками все дороги необходимо делать с занижением барьеров», - заключил глава региона.