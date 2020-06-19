Общество

Председатель Молодежного совета Псковского облсовпрофа поздравила медиков с профессиональным праздником

Председатель Молодежного совета СОП Псковский облсовпрофа Нина Антипова поздравила медицинских работников с профессиональным праздником.

«Уважаемые медицинские работники и сотрудники здравоохранения! От имени Молодежного совета СОП Псковский облсовпроф и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника, - говорится в поздравлении, опубликованном на официальном сайте Псковского облсовпрофа. - Ваша работа чрезвычайно ответственна и достойна самого глубокого уважения. Престиж и важность профессии медицинского работника в жизни страны не оставляет сомнений. Своей безграничной ответственностью, заботой и любовью вы возвращаете людям самое дорогое – здоровье, трудоспособность и радость жизни».

Нина Антипова пожелала медработникам терпения, мудрости, душевных и физических сил, счастья и всех благ.