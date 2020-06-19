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Общество

В Белоруссии предложили изменить Конституцию

19.06.2020 19:55|ПсковКомментариев: 0

Претендующий на пост президента Белоруссии экс-банкир Виктор Бабарико заявил о начале кампании по проведению референдума по изменению Конституции.

«Я хочу объявить новую инициативу. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции», - сказал Бабарико в видеообращении, распространенном в пятницу вечером. По информации штаба политика, видео было записано до его задержания и помещения в СИЗО КГБ, передает «Интерфакс».

По словам Бабарико, он предлагает вернуть Конституцию образца 1994 года, где было предусмотрено ограничение президентских сроков и разделение трех ветвей власти.

«В течение последнего месяца мы говорили, что необходимо, как только придет новая власть, менять конституционный порядок в Республике Беларусь. Я абсолютно уверен, что раз мы за один месяц собрали 400 тысяч подписей (за его выдвижение в кандидаты - ред), то уж за два месяца мы сможем собрать 450 тысяч людей, которые готовы будут, независимо от того, кто победит 9 августа, сделать свою страну такой, как она должна быть», - подчеркнул политик.

Согласно статье 74 Конституции Белоруссии республиканские референдумы назначаются президентом Республики Беларусь по собственной инициативе, а также по предложению Палаты представителей и Совета Республики, которое принимается на их раздельных заседаниях большинством голосов от установленного Конституцией состава (полного состава) каждой из палат, либо по предложению не менее 450 тыс. граждан, обладающих избирательным правом, в том числе не менее 30 тыс. граждан от каждой из областей и города Минска.

Сообщается, что 18 июня Виктор Бабарико вместе со своим сыном Эдуардом был задержан. В комитете госконтроля заявили, что претендент в президенты был задержан, поскольку «являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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