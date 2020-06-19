Общество

Глава Пскова Елена Полонская отчитается о работе за год на сессии гордумы 30 июня

Глава города Пскова Елена Полонская отчитается о работе за год 30 июня. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова. На этот день назначена сессия Псковской городской Думы, на которой глава города отчитается о своей деятельности и работе городского парламента в период с мая 2019 года по май текущего года.

Напомним, по уставу города Пскова глава города и глава городской администрации должны отчитываться о своей работе на сессии гордумы не реже раза в год.

Елена Полонская была назначена и. п. Главы Пскова 23 мая 2019 года на 25-й сессии Псковской городской Думы.