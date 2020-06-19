Общество

ВОЗ: Мир вступил в новую опасную фазу COVID-19

Мир вступил в новую опасную фазу распространения коронавируса COVID-19 на фоне стремлений стран возобновлять экономическую и социальную деятельность и ослаблять ограничительные меры. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он подчеркнул, что многим людям надоело сидеть дома, страны стремятся возобновлять экономическую и социальную деятельность. «Но вирус по-прежнему быстро распространяется. Он по-прежнему приводит к смерти, и большинство людей уязвимы», - цитирует его «Интерфакс».

По словам Гебрейесуса, ВОЗ за четверг получила данные о более чем 150 тыс. новых случаев коронавируса, что стало рекордным дневным показателем с начала пандемии. Гебрейесус отметил, что около половины этих случаев приходится на Северную и Южную Америку, а пандемия продолжает активно распространяться в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

«Мы призываем все страны и всех людей проявлять чрезвычайную бдительность. Продолжать соблюдать дистанцию, оставаться дома, если вы себя плохо чувствуете, а также продолжать носить маски, когда это нужно, и мыть руки», - указал он.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки в мире зафиксировано 8,6 млн случаев заражения COVID-19, около 457 тысяч человек скончались. Более 4,5 млн выздоровели.