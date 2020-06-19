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Общество

Игорь Иванов: В каждом доме медиков встречают с надеждой и большой благодарностью

21.06.2020 11:22|ПсковКомментариев: 0

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и председатель Псковской областной организации работников здравоохранения Анжелика Шундер поздравили медицинских работников с профессиональным праздником. Видеообращение со словами поздравлений опубликовано на сайте облсовпрофа.

«Сегодня мы поздравляем медперсонал с праздником. Этот год выдался для работников медицины особенно трудным, но при этом он показал, насколько важна профессия медика и насколько ценна отдача, самоотверженность медиков, которые, не жалея жизни, вышли на передовую борьбы с пандемией, - подчеркнул Игорь Иванов. - Окружающие уже в который раз убедились в незаменимости врачей и медсестер. В каждом доме их встречают с надеждой и большой благодарностью».

Глава облсовпрофа пожелал медицинским работникам здоровья, терпения, семейного благополучия и счастья.

Между тем, председатель Псковской областной организации работников здравоохранения Анжелика Шундер в своем поздравлении подчеркнула, что в этом году страна единодушно признала систему здравоохранения одной из ключевых основ безопасности государства. «На переднем плане защиты населения от новой инфекции стоят наши врачи, средний персонал. Ваш труд связан с постоянным риском для жизни. Это тяжелый в физическом и эмоциональном плане труд, и он заслуживает оценки как героический, - подчеркнула она, обращаясь к сотрудникам системы здравоохранения. - Уникальность вашего труда неоспорима, ваша работа достойна самого глубокого уважения».

Анжелика Шундер пожелала всем медикам, чтобы не иссякал их источник мудрости, человеколюбия и творческой инициативы. «Пусть вас окружают уважающие вас люди благодарные пациенты, пусть вам не изменяет оптимизм и крепкое здоровье. Мира вам и благополучия. Будьте счастливы. Спасибо вам большое», - заключила председатель Псковской областной организации работников здравоохранения.

Теги: #профсоюзы #здравоохранение #облсовпроф #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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