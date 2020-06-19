Общество

15 человек погибли на водоемах Псковской области с начала года

15 человек погибли на водоемах Псковской области с начала 2020 года, из них трое — несовершеннолетние. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в отделе безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области.

Последний печальный случай произошел 11 июня текущего года в Пскове - в реке Мирожка утонул мужчина 1963 года рождения.

«К сожалению, причины гибели людей на воде, как правило, одни и те же: нарушение правил безопасного поведения на воде; купание в состоянии алкогольного опьянения; купание в местах, не предназначенных для этой цели; родительский недосмотр за детьми; неумение плавать; аварии с маломерными судами», - отметили в ведомстве.

С целью недопущения травматизма и гибели людей на водных объектах ГИМС Псковской области осуществляются контрольно-надзорные мероприятия на акваториях водоемов. С начала навигации проведено 90 патрулирований водных акваторий области, в ходе которых выявлено 84 административных правонарушения. Госинспекторами ГИМС наложено 58 административных штрафов и вынесено 26 предупреждений.

Анализ правоприменительной практики показывает: большинство правонарушений связаны с нарушением правил обеспечения безопасности пассажиров на маломерных судах, а именно - отсутствие спасательных жилетов (статья 11.10 КоАП РФ). Данная статья применялась 46 раз, что составляет 55 % от всех выявленных правонарушений.

Статья 11.8.1 КоАП РФ (управлением маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов). Всего выявлено по указанному составу 29 правонарушений, доля данных правонарушений составляет 34 % от общего числа.

Статья 11.7 КоАП РФ (нарушение правил плавания) применялась 9 раз (11 % всех правонарушений).

ГИМС Псковской области обращает внимание всех судоводителей на то, что отсутствие спасательных жилетов – серьезное нарушение. «В критический момент, когда на карту поставлена жизнь человека, его наличие сыграет решающую роль. Спасательный жилет – необходимая вещь для любого спорта и отдыха на воде. Самый главный вопрос – когда необходимо надевать спасжилет? Существует много дискуссий и суждений на эту тему. Единственно правильный ответ – жилет должен быть одет всегда!», - отметили в ГИМС.

ГИМС Псковской области обращается ко всем жителям и гостям области с призывом:

соблюдайте правила безопасного поведения на воде;

не заходите в воду в нетрезвом состоянии;

купайтесь только на оборудованных пляжах;

не купайтесь в ночное время;

не оставляйте у воды детей без присмотра.

Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в МЧС по номеру Единой службы спасения 112.