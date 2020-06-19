Общество

Облагородить территорию мемориала в деревне Ильинское призывают красногородцы

Жители Красногородского района призывают облагородить территорию памятника землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, который находится в деревне Ильинское. Обращение с такой просьбой опубликовано в группе «Подслушано в Красногородске» «ВКонтакте».

Фото из группы «Подслушано в Красногородске» «ВКонтакте»

«Я не знаю, кто должен заниматься этим вопросом - красногородская волость или местные депутаты. Надо траву выкосить, кусты старые вырубить, покрасить. Даже к Дню Победы никакого веночка не поставили. Почему в деревне Лукино все в порядке - просто красота? Потому что там есть такой человек, который действительно работает. Просто никому ничего не надо», - пишет автор обращения.