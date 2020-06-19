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Общество

Грозу прогнозируют сегодня ночью в Псковской области

19.06.2020 22:32|ПсковКомментариев: 0

Сегодня, 19 июня, от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении. Сегодня ночью по Псковской области сохранятся грозы.

Рекомендации для населения при грозе:

  • Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка.

  • Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

  • Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).

  • Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

  • Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

  • Если вы на открытой местности, отключите сотовый телефон и другие устройства.

  • Не рекомендуется использовать зонты.

  • Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

  • При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей.

  • При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

  • Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.

  • Во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде. Если в поисках укрытия, вам необходимо пересечь открытое пространство – не бегите, идите спокойным шагом.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

Теги: #МЧС #прогноз погоды #гроза
Источник: Псковская Лента Новостей
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