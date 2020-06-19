Грозу прогнозируют сегодня ночью в Псковской области

Сегодня, 19 июня, от Псковского гидрометцентра получено предупреждение о неблагоприятном явлении. Сегодня ночью по Псковской области сохранятся грозы.

Рекомендации для населения при грозе:

Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка.

Также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костер.

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель - проводник, находящийся в контакте с землей, например, зарытый стальной лист).

Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, не касайтесь металлических предметов. Если у вашего радио- или телеприемника на крыше индивидуальная антенна, ее следует отсоединить от приборов.

Если вы на открытой местности, отключите сотовый телефон и другие устройства.

Не рекомендуется использовать зонты.

Не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие). По статистике наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землей.

При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

Во время грозы нельзя купаться в водоемах. Если вы находитесь на водоеме и видите приближение грозы - немедленно покиньте акваторию, отойдите от берега. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться в прибрежных кустах.